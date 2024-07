L’Inter spende, il Milan incassa: favore di Marotta ai rossoneri | La clausola che fa svoltare il mercato dei rossoneri

Il Presidente dei nerazzurri si fionda su un calciatore e sfida le avversarie. L’eventuale acquisto favorirebbe anche i rossoneri.

Nelle ultime ore in casa Inter è arrivato il primo e unico, per ora, contrattempo da calciomercato estivo. Dopo una trattativa durata diverse settimane e che sembrava ben avviata, anzi praticamente conclusa, infatti, un obiettivo nerazzurro sembra essere definitivamente sfumato.

Parliamo di Cabal del Verona che, dopo essere stato cercato anche dalla Lazio ed alcuni club inglesi, sembrava ad un passo dall’Inter che aveva deciso di investire su di lui per portarlo a Milano e farlo diventare il vice Alessandro Bastoni, e quindi la prima alternativa sulla parte sinistra della retroguardia a tre.

Come avvenuto un po’ due estati fa nell’affare Bremer, però, c’è stato un prepotente e decisivo inserimento della Juventus che ha praticamente soffiato il calciatore all’Inter. Cristiano Giuntoli, infatti, ha deciso di rompere i piani di Marotta e, offrendo direttamente dodici milioni di euro, senza contropartite o formule particolari, si è assicurato il difensore del Verona.

Per sopperire a questo mancato arrivo, ovviamente, ora l’Inter dovrà trovare un sostituto, ma non si affannerà molto in questa ricerca. Un profilo giovane e interessante spunterà fuori e per riempire questa casella non c’è assolutamente fretta in casa nerazzurra. Il mercato interista, poi, potrebbe ancora portare ad un altro attaccante, ma tutto dipenderà dalle uscite in quel reparto.

Serie A, c’è la fila per Brescianini

Nonostante a centrocampo l’Inter dovrebbe essere al gran completo, con i tre ruoli occupati dai suoi titolari (Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan) e dalle rispettive riserve di assoluto livello (Asllani, Frattesi e Zielinski), sembra che Marotta stia guardando con attenzione alla situazione legata al centrocampista del Frosinone, Marco Brescianini.

L’ex mezzala del Milan, reduce da una grande stagione a livello personale in Ciociaria, dove agli ordini di Mister Di Francesco, ha collezionato 40 presenze totali, tra tutte le competizioni, quattro gol e due assist, piace a tante squadre di Serie A.

Mercato, anche l’Inter su Brescianini

A gennaio c’era stato già l’interesse della Juventus che però dovette rinunciare al suo arrivo a causa del rifiuto del Frosinone di vendere il calciatore a campionato in corso. Nelle scorse settimane il nome di Brescianini era stato accostato anche ad Atalanta e Fiorentina, ma fin qui nessuna delle due ha affondato il colpo. Nelle scorse ore si sono fatte avanti anche la Lazio ed il Napoli.

L’Inter di Marotta, come detto, pare essere stata l’ultima squadra di Serie A ad inscriversi alla corsa. Il Frosinone attende e, intanto, potrebbe aumentare il prezzo di dodici milioni di euro che aveva previsto per la sua cessione. Alla finestra resta anche il Milan che detiene il 50% sulla futura rivendita di Brescianini, calciatore cresciuto nel vivaio rossonero.