‘Con lui torniamo in Champions’, Italiano abbraccia il sostituto di Zirkzee… dalla Premier League

I rossoblu non pensano già più all’olandese: dall’Inghilterra è già pronto a partire il nuovo acquisto per Italiano ed è un ex Serie A

Estate significa calciomercato. In casa Bologna c’è parecchio movimento, sia per quanto riguarda le uscite che le entrate. La trattativa per il trasferimento di Riccardo Calafiori all’Arsenal sembra ancora arenata nonostante un accordo personale di cinque anni tra il giocatore e il club londinese.

Il club emiliano rimane irremovibile sul prezzo, chiedendo almeno 10 milioni di euro in più rispetto ai 40 milioni più bonus proposti dagli Arsenal. Per il momento, Calafiori continuerà ad essere a disposizione di Italiano per il ritiro estivo.

La preparazione prosegue, con prove mirate a implementare un 4-3-3 offensivo e propositivo, come richiesto dal tecnico. Come riconoscimento per l’impegno dimostrato dai suoi giocatori, Italiano ha annullato la seconda sessione di allenamento come premio. Il 22 luglio la squadra si trasferirà a Valles per completare il ritiro estivo.

Inoltre, sono ancora in lizza diversi nomi come possibili sostituti di Calafiori, tra cui Hummels, Bjiol, Rugani e Logan Costa, segno che il Bologna sta preparandosi a ogni eventualità nel mercato dei trasferimenti.

Questione Rugani

Nelle ultime ore, Daniele Rugani avrebbe comunicato tramite il suo entourage il suo gradimento per la destinazione bolognese. Il direttore sportivo Sartori aveva già manifestato interesse per il difensore ai tempi dell’Atalanta, ma l’affare allora sfumò.

I rapporti attuali tra Bologna e Juventus sono descritti come freddi e un ruolo cruciale potrebbe essere giocato da Davide Torchia, agente del giocatore, per facilitare l’operazione.

Alla ricerca del nuovo numero 9

Il Bologna sta quindi lavorando duramente sul mercato in vista della prossima stagione: il club emiliano ha dato il benvenuto a Holm, Miranda e Cambiaghi, perdendo però Zirkzee, ceduto al Manchester United dopo l’ottima stagione disputata in Serie A.

Adesso tutti gli occhi sono puntati sul centravanti dopo la partenza dell’olandese: serve un nuovo numero 9 da mettere accanto a Santiago Castro e tra i nomi in orbita rossoblu c’è anche Beto, portoghese che ha già giocato in Serie A con l’Udinese, passato poi in Premier all’Everton. Stagione abbastanza deludente per lui quella 2023/2024, per questo potrebbe cedere alle avances del Bologna per trovare più spazio.