Un onore per me giocare a casa di Maradona | Conte, il campione del Mondo ha detto sì: preso a una miseria

Il campione del Mondo vestirà la maglia del Napoli la prossima stagione. De Laurentiis fa felice Conte. Preso per un tozzo di pane.

Al lavoro fino a domenica nel ritiro di Dimaro, il Napoli del neo allenatore, Antonio Conte, continua la preparazione pre-campionato che lo porterà all’inizio della stagione 2024-2025 il cui inizio, ricordiamo, è fissato per la giornata di sabato 17 agosto.

Un’annata, quella in avvio tra poco meno di un mese, in cui gli azzurri saranno chiamati obbligatoriamente a risalire la china dopo il disastroso campionato scorso che li ha visti concludere addirittura in decima posizione con appena 53 punti, a meno 41 dal primo posto dell’Inter.

Un decimo posto, che tra le altre cose ha sancito l’esclusione dalla manifestazioni europee per la prima volta dal 2009, al quale Osimhen e compagni proveranno a porre rimedio già a partire dal primo impegno ufficiale della stagione contro l’Hellas Verona del neo tecnico, Paolo Zanetti.

La sfida contro gli scaligeri dell’allenatore veneto in programma domenica 18 agosto alle 18.30 allo Stadio Bentegodi rappresenterà infatti un nuovo punto di partenza per il gruppo del presidente, De Laurentiis, il quale, spodestato dopo appena un anno dal trono del campionato, dovrà puntare quasi necessariamente alla conquista dello scudetto il quale, con Conte in panchina, sarà obiettivo sicuramente raggiungibile.

Napoli, serve un ultimo rinforzo per completare la difesa: Manna guarda in Spagna

Ufficializzati ormai da giorni gli ingaggi di Buongiorno, Spinazzola e Rafa Marin, il Napoli del direttore sportivo, Giovanni Manna, continua a sondare il terreno per l’ultimo tassello da inserire nel pacchetto arretrato della rosa di Antonio Conte.

Un ultimo tassello, per il quale il dirigente ex Juve ha ripreso a guardare in Spagna, che dovrà infoltire e allo stesso tempo rafforzare il gruppo del tecnico salentino che, sebbene privo di impegni infrasettimanali legati alle coppe europee, punta ad avere una rosa profonda e di qualità che, come detto, dovrà ambire alla vittoria dello scudetto.

Napoli, occhi su Montiel del Siviglia: l’argentino piace anche al Galatasaray

Fresco di Copa America vinta ai danni della Colombia con la maglia dell’Argentina nella finale dello scorso 14 luglio, Gonzalo Montiel è il nome finito recentemente sul taccuino del Napoli di Aurelio De Laurentiis per completare il reparto difensivo di Antonio Conte.

Stando infatti a quanto riportato dagli spagnoli di fichajes.net, il terzino destro sudamericano, attualmente legato al Siviglia da un contratto in scadenza nel 2026 e seguito molto da vicino anche dai turchi del Galatasaray, sarebbe in uscita dal club andaluso, il quale starebbe valutando attentamente la possibilità di prendere in considerazione l’interesse del club partenopeo, che punta ad avere in squadra un elemento valido ed esperto che possa alternarsi efficacemente con Di Lorenzo. La trattativa tra Napoli e Siviglia, che potrebbe chiudersi intorno ai 12 milioni di euro, non è ovviamente ancora decollata, ma nei prossimi giorni potrebbero registrarsi importanti sviluppi. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.