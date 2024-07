Samardzic torna di moda a Milano: trattativa riaperta dal nulla | 20 milioni di euro cash, si chiude entro 24 ore

Il fantasista serbo continua ad essere al centro di numerose voci di mercato e potrebbe davvero lasciare Udine.

Un anno fa di questi tempi era reduce da una grandissima stagione in Serie A e, sembrava poter sbocciare definitivamente, con il passaggio in una grande squadra che sembrava ormai imminente. A distanza di circa dodici mesi, invece, molte cose sono cambiate e le sue quotazioni sono decisamente al ribasso.

Lazar Samardzic ha vissuto un ultimo anno di vita e di carriera abbastanza contraddittorio, con pochi lampi e tanta fatica in un’Udinese che si è salvata solo all’ultima giornata e con i soli 50′ giocati all’Europeo con la maglia della Nazionale serba che, probabilmente insieme all’Italia, è stata la più grande delusione della spedizione continentale tedesca.

Il fantasista nato in Germania era sicuramente uno dei calciatori maggiormente in rampa di lancio nell’estate scorsa. Ad agosto era ad un passo dal diventare un calciatore dell’Inter, con la quale aveva già svolto le visite mediche. Tutto, però, saltò a causa delle alte richieste del suo entourage che irritarono i dirigenti nerazzurri, fino a far sfumare completamente l’affare.

Sicuramente una botta pesante per un ragazzo di soli 21 anni che già sognava di giocare a San Siro, con la maglia di quella che poi sarebbe diventata la squadra Campione d’Italia. Un contraccolpo psicologico del quale ovviamente Lazar ha risentito, complicando la sua ultima stagione in Serie A.

Samardzic, le trattative saltate con Napoli e Lazio

Non solo l’Inter, però. Anche il Napoli sembrava ad un passo dall’acquisto del calciatore serbo a gennaio scorso, ma poi la trattativa si è arenata ancora una volta a causa delle alte richieste dell’entourage del calciatore, di cui fa parte anche il padre. L’ultima squadra, in ordine di tempo, a provarci, ma a rinunciare all’affare, è stata la Lazio.

Contrattempi che di certo non hanno favorito la crescita del fantasista classe 2002 che, almeno per il momento, continua ad essere un calciatore dell’Udinese. La classe e le potenzialità, però, di certo non mancano e le richieste nemmeno. Il Nottingham Forrest in Premier League, per esempio, sembra fare sul serio, ma il ragazzo preferisce una squadra che giochi la Champions League.

Mercato, Milan su Samardzic

Ecco che potrebbe calzare a pennello il presunto interessamento del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, riportare da Gazzetta.it, il club rossonero si sta muovendo concretamente per acquistare Samardzic e vorrebbe offrire 20 milioni di euro all’Udinese. Il club friulano ne chiede 20/25 e quindi la trattativa potrebbe avere un esito positivo.

Il Milan considera l’acquisto di Samardzic alternativo a quello del francese Fofana e la trattativa con il Monaco per l’arrivo del Nazionale transalpino, al momento, sta vivendo una fase di stallo. Ecco perché, quindi, Furlani ed Ibrahimovic potrebbero affondare il colpo per il fantasista dell’Udinese e portarlo a Milano con un anno di ritardo.