Inter, Inzaghi è irremovibile e lo boccia così: ‘Te ne torni un anno in Serie B’ | Messa già la firma sul contratto

Il club nerazzurro sta perfezionando alcune cessioni e vuole alleggerire la rosa a disposizione del tecnico piacentino.

Dopo aver dato priorità all’arrivo di alcuni importanti calciatori della rosa e poi ai rinnovi di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, in casa Inter ora è tempo di cessioni, o semplicemente di piazzare qua e là qualche giovane in prestito per permettergli di continuare il processo di crescita già cominciato negli anni scorsi.

Alcuni calciatori saranno valutati da Simone Inzaghi in ritiro e si capirà se potranno far parte della rosa nerazzurra, ma difficilmente la squadra cambierà rispetto a quella della scorsa stagione. Questo, ovviamente, al netto degli arrivi di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez che hanno preso il posto rispettivamente di Alexis Sanchez, Davy Klaassen ed Emil Audero.

C’è ancora spazio per l’arrivo di un difensore che dovrà fungere da vice Alessandro Bastoni visto il serio infortunio occorso a Buchanan che, almeno fino a dicembre, toglierà al tecnico interista la possibilità di utilizzare Carlos Augusto nel ruolo di braccetto sinistra di difesa.

Resta l’obiettivo Albert Gudmundsson, ma al momento l’Inter in quel ruolo ha cinque calciatori e almeno uno di questi, se non due, deve necessariamente uscire. Il maggior indiziato è ovviamente Joaquin Correa che però non ha molto mercato dopo il fallimento della sua esperienza all’Olympique Marsiglia. Marotta, però, sta cercando una sistemazione e non è detto che non possa trovarla anche per Marko Arnautovic.

Inter, tanti giovani via in prestito

Alcuni calciatori, soprattutto giovani, che erano rientrati all’Inter dai rispettivi prestiti sono già stati piazzati altrove, soprattutto per quel che riguarda la prima linea. Si tratta soprattutto di Oristanio che, dopo il prestito al Cagliari, si è accasato al Venezia, e di Sebastiano Esposito che andrà a giocare ad Empoli.

Si cerca una sistemazione anche per Satriano che ha molte richieste dalla Francia e l’Inter potrebbe cedere anche in maniera definitiva. Discorso diverso, invece, è quello che riguarda Valentin Carboni che i nerazzurri potrebbero cedere per fare una plusvalenza importante, ma dietro ad un’offerta di almeno 35 milioni di euro.

Mercato Inter, Francesco Pio Esposito torna allo Spezia

Un altro attaccante, intanto, è già stato ceduto. Si tratta di Francesco Pio Esposito che è tornato allo Spezia dove ha già militato nella scorsa stagione, contribuendo alla faticosa salvezza arrivata soltanto all’ultima giornata del campionato di Serie B.

Il 19enne attaccante dell’Inter è stato ceduto al club ligure in prestito secco per un anno senza alcun diritto di riscatto. Un occasione che il club nerazzurro dà al ragazzo per compiere un ulteriore step di crescita. Scambio di documenti in corso ed ufficialità che avverrà nel weekend, con il tecnico spezzino, Luca D’Angelo, entusiasta del ritorno di Esposito.