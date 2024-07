‘Il Milan non ti vuole? Vieni da noi’: De Rossi lo convince a virare su Roma | Adesso l’attacco è top

Il tecnico giallorosso potrebbe presto ricevere un rinforzo per la sua rosa. Si tratta di un calciatore trattato in passato anche dai rossoneri

La prima amichevole disputata dalla nuova Roma di Daniele De Rossi ha già fatto vedere un Enzo Le Fee in grande spolvero. Il centrocampista ex Rennes è stato un calciatore fortemente voluto dal nuovo direttore sportivo, Ghisolfi ed è costato ai giallorossi circa 23 milioni di euro, diventando il secondo acquisto più costoso dell’era Friedkin.

Le Fee, quasi sicuramente, si alternerà con Paredes e andrà a mettersi in cabina di regia in una mediana che potrà contare ancora anche sull’apporto di Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini. Il mercato giallorosso, però, ora si concentrerà soprattutto sull’attacco che ha bisogno almeno di due grandi acquisti per alzare competitività e livello dell’intera rosa.

La Roma insiste per Soulé della Juventus e, dopo aver presentato una prima proposta da 25 milioni di euro, continua a trattare per portare nella Capitale quell’esterno offensivo che tanto può far comodo a Daniele De Rossi. L’altra priorità è quella che riguarda la punta centrale, il numero nove che dovrà sobbarcarsi tutto il peso dell’attacco e dei gol pesanti.

In quel ruolo i giallorossi hanno dovuto dire addio, per una ragione o per un’altra, ai vari Romelu Luaku, Serdar Azmoun e Andrea Belotti. Chi arriverà, però, dovrà soprattutto cercare di non far rimpiangere il bomber belga che ha impreziosito la sua ultima stagione alla Roma mettendo a segno oltre 20 gol tra tutte le competizioni.

Roma, Abraham sempre più verso la cessione

Resta ancora da stabilire, però, il futuro di Tammy Abraham. Il rapporto tra lui e l’ambiente giallorosso sembra ormai arrivato ai minimi storici e l’intenzione è quella di cederlo, tenendo contro però degli oltre quaranta milioni di euro che la società capitolina versò tre estati fa al Chelsea per il suo acquisto. Insomma, venderlo sì, ma assolutamente non svenderlo.

Nelle ultime settimane si è ampiamente parlato dell’interessamento di alcuni club inglesi, ma soprattutto di quello del Milan che si sarebbe fatto avanti per l’acquisto dell’attaccante britannico. Segnali di gradimento, quindi, ma niente di concreto, con la Roma che al momento non può contare sull’eventuale denaro in entrata conseguente a quest’operazione.

Mercato, la Roma pensa a David del Lille

Aldilà della permanenza di Abraham, però, la Roma dovrà acquistare un’altra prima punta che possa diventare il nuovo numero nove giallorosso. Nelle ultime ore i due nomi che si sono maggiormente fatti in tal senso sono quelli di Sorloth del Villareal e di En Nesyri del Siviglia. Il primo costa un po’ di più, ma è anche il preferito della dirigenza.

Non è affatto tramontata, però, l’idea che porta a Jonathan David del Lille. L’attaccante canadese è stato accostato a diversi club italiani in passato, Milan e Napoli, su tutte, ma poi è sempre rimasto in Francia. Ora, ad un anno dalla scadenza naturale del suo contratto, il club transalpino vorrebbe venderlo e chiede circa 30 milioni di euro. La Roma ci sta pensando seriamente, conscia del fatto che il ragazzo, vista la situazione contrattuale, potrebbe venir via per molto meno.