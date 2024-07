Giuntoli richiama Manna: ‘Ti ricordi di me? Mi serve un favore’ | Scambio folle Juve-Napoli

Il Football Director della Juventus ha contattato il suo ex compagno di scrivania in bianconero per proporgli una clamorosa idea di mercato.

Juventus e Napoli sono sicuramente le due squadre che più suscitano l’interesse del grande pubblico tra quelle del nostro campionato di Serie A. Curiosità che nascono sicuramente dai mercati importanti che le due squadre stanno sviluppando, ma anche e soprattutto dalla scelta del nuovo allenatore.

Dopo una stagione poco incline allo spettacolo e in alcuni casi molto triste, infatti, l’arrivo di Thiago Motta alla Juventus e di Antonio Conte al Napoli ha immediatamente riacceso gli entusiasmi delle due piazze che ora sognano un ritorno prepotente ai vertici del calcio italiano.

E, forse insieme al Milan, sono proprio Juventus e Napoli ad essere individuate come le principali competitor dell’Inter in vista della prossima stagione. Qualcosa di più la si potrà dire sicuramente a fine agosto e al termine di questa sessione estiva di calciomercato, ma bianconeri e partenopei saranno squadre diverse rispetto a quelle che abbiamo visto nella scorsa stagione.

Lo saranno nell’uomo al comando e seduto in panchina, lo saranno nei calciatori che scenderanno in campo, lo saranno nel modulo e nell’impostazione tattica e lo saranno anche nella competitività e nel livello generale della rosa. Qualcosa da sistemare in questo frenetico mercato sicuramente c’è. Incompleto, per esempio, risulta essere l’assetto dei due attacchi.

Mercato Juve, Chiesa in uscita

In casa Juventus tutto ruota naturalmente attorno alla cessione di Federico Chiesa. Il calciatore ha un ingaggio pesante, da oltre cinque milioni di euro netti a stagione, è ad un anno dalla scadenza naturale del suo contratto (giugno 2025) e non c’è alcun accordo sul rinnovo. Come se non bastasse, inoltre, l’arrivo di Thiago Motta ha complicato ancor di più le cose, visto che il tecnico italo-brasiliano ha fatto ampiamente capire che l’ala ex Fiorentina non rientra nei suoi piani.

Il club bianconero sta cercando quindi una sistemazione per Federico Chiesa, ma al momento non ci sono squadre realmente e seriamente interessate anche a causa di un Europeo che di certo non ha alzato le quotazioni del calciatore. La Roma, che sembrava fortemente interessata, vuole Soulé e si tirerebbe fuori dalla corsa, mentre il Bayern Monaco non ha mai approfondito il discorso.

Mercato, idea clamorosa: scambio Raspadori-Chiesa

Resta il Napoli di Antonio Conte che potrebbe farci un pensierino per affidargli la fascia destra del suo attacco. Ecco che, quindi, si può aprire un clamoroso scenario di calciomercato. Uno scambio tra Raspadori e Chiesa, con la Juve che, visto il contratto in scadenza tra un anno del suo calciatore, potrebbe aggiungere cinque milioni di euro come conguaglio.

I due giocatori, infatti, hanno più o meno lo stesso valore di mercato, ma uno servirebbe più ad Antonio Conte, mentre l’altro (Raspadori) farebbe molto più comodo a Thiago Motta che potrebbe impiegarlo sia come prima punta e, quindi, come vice Vlahovic, che come seconda punta. Per ora è solo un’idea suggestiva, ma il dialogo tra Manna e Giuntoli, che fino a qualche mese fa erano colleghi di scrivania nella Juventus, potrebbe aprirsi in qualsiasi momento.