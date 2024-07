Clausola pagata, arriva insieme a Morata | Ibrahimovic adesso non lo tiene più nessuno: secondo colpo in 24 ore

Il club rossonero ha sbloccato il suo mercato dopo l’acquisto del neo campione del Mondo. Ora, spazio agli altri colpi.

Anche se arrivato oltre metà luglio, l’acquisto di Alvaro Morata sblocca il calciomercato del Milan. Al contrario di quanto è avvenuto lo scorso anno, quando in questo periodo dell’estate gli acquisti più importanti erano già stati definiti, questa volta i dirigenti rossoneri sono un po’ partiti a rilento.

La verità è però da ricercare nelle parole dell’amministratore delegato Giorgio Furlani che già lo scorso aprile, e quindi in tempi non sospetti, aveva detto che il mercato estivo rossonero sarebbe servito soltanto a fare dei piccoli ritocchi per migliorare e completare la rosa e che la vera e propria rifondazione era già stata compiuta lo scorso anno.

Molti milanisti, però, si attendevano dell’altro, a partire dalla scelta dell’allenatore. Dopo aver accettato l’arrivo di Paulo Fonseca, però, speravano nell’acquisto di Zirkzee che invece alla fine è saltato. Una questione di commissioni troppo alte da dare all’entourage dell’attaccante olandese che alla fine si è accasato al Manchester United.

Il Milan si è consolato spendendo 13 milioni di euro e pagando la clausola rescissoria di Alvaro Morata, fresco vincitore da capitano degli Europei. Un ottimo calciatore che in Italia ha già dimostrato di saperci fare, ma che non ha esattamente il gol nel sangue. Per questa ragione, quindi, il club rossonero sta pensando ad un ulteriore rinforzo in attacco.

Mercato Milan, tutto dipende da Fonseca

Nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di Duran, colombiano dell’Aston Villa, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del Borussia Dortmund e di Tammy Abraham della Roma. L’arrivo di uno dei tre, insieme a Morata, potrebbe anche far partire Luka Jovic, nonostante il serbo abbia rinnovato da poco per una stagione con il club di Via Aldo Rossi.

Tutto, però, dipenderà dal modulo e dalle idee tattiche che Fonseca vorrà impartire alla squadra. Se il Milan dovesse giocare con il 433, infatti, si andrebbe avanti per questa strada, con magari l’arrivo di un’altra mezzala che potrebbe alternarsi con Loftus-Cheek, Reijnders e Pobega. I nomi che si fanno sono quelli di Rabiot e di Samardzic.

Mercato Milan, torna di moda l’idea Tsygankov?

Se, invece, il tecnico portoghese opterà per il suo classico 4231, invece, probabilmente portare un’altra punta, oltre a Morata e Jovic, non servirebbe e sarebbe molto più utile l’acquisto di un trequartista. In quel ruolo nella passata stagione spesso è stato alzato Loftus-Cheek o, all’occorrenza, è stato schierato Pulisic, con Chukwueze titolare sulla fascia destra. Due opzioni da tenere in considerazione, ma che non basterebbero.

Potrebbe tornare di moda, infatti, il nome dell’ucraino, Viktor Tsygankov. Il classe 1997 del Girona, con cui ha disputato una grande stagione, condita da 8 gol e 7 assist, ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro e piace da tempo in casa Milan. L’opzione potrebbe prendere quota nelle prossime settimane, con i rossoneri che potrebbero entrare nell’ordine delle idee di investire una grossa cifra per il treuqartista che gioca in Spagna.