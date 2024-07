Bltiz nella notte per Dani Olmo: pagata la clausola prima della scadenza | Cifra assolutamente folle

Una delle stelle spagnole di Euro 2024 sta per cambiare squadra in questa rovente estate di calciomercato.

Un Europeo da protagonista nonostante lo avesse cominciato da semplice alternativa che doveva farsi trovare pronta ad ogni eventualità. Dani Olmo, però, ha fatto molto di più ed è stata semplicemente la carta vincente della Spagna nel trionfo in Germania.

L’ex fantasista della Dinamo Zagabria, cresciuto nel Barcellona, è stato letteralmente l’uomo che ha sparigliato le carte ed ha deciso il quarto di finale contro la Germania e la semifinale contro la Francia. Olmo era già andato a segno nell’ottavo di finale contro la Georgia e nel complesso ha realizzato tre gol e due assist in tutta la competizione.

Numeri che, oltre a fargli vincere la classifica dei capocannonieri del torneo in coabitazione con tutti gli altri calciatori fermi a tre reti, lo rendono, contando anche i due assist decisivi, il calciatore più decisivo ed incisivo di Euro 2024. Considerando il ruolo da semplice alternativa di Pedri, inoltre, sono davvero riconoscimenti e numeri che rendono l’idea della bravura del fantasista del Lipsia.

L’Europeo di Dani Olmo, in effetti, cambia completamente dai quarti di finale in poi quando, a metà primo tempo, è chiamato a prendere il posto di Pedri, costretto al forfait per infortunio, e da lì in poi si prende la scena. Gol dell’1-0 alla Germania, assist a Merino per la rete del definitivo 2-1 e gol bellissimo del 2-1 finale alla Francia.

Mercato, Barcellona e City su Olmo

Dani Olmo è stato inserito in tutte le formazioni tipo stilate su Euro 2024 al termine della manifestazione. Dopo quattro stagioni in chiaroscuro al Lipsia, quindi, ora è pronto a spiccare il volo e cambiare aria, entrando a far parte di una rosa forte, ma soprattutto di un top club europeo che punti a vincere tutto.

Nel suo contratto con il Lipsia è prevista una clausola rescissoria da 60 milioni di euro da poter esercitare entro e non oltre il prossimo 20 luglio. Il tempo quindi stringe e queste sono davvero le ultime ore per poter acquistare lo spagnolo a quella cifra. Su di lui ci sono soprattutto il Barcellona ed il Manchester City di Pep Guardiola.

Mercato Bayern, ecco perché può arrivare Dani Olmo

Non solo però. Nelle ultime ore sembra essere spuntato anche l’interesse del Bayern Monaco. Il club bavarese, dopo una stagione fallimentare in cui non è arrivato alcun trofeo, ha affidato la panchina al belga Kompany e vuole rinforzarsi sulla trequarti dopo aver acquistato il portoghese Palhinha che agirà in mezzo al campo.

Gli obiettivi numero uno per la trequarti bavarese restano Xavi Simons e Desiré Doué, giovane calciatore di proprietà del Rennes su cui però sembra essere in forte vantaggio il Paris Saint Germain. Ed è per questo motivo che il Bayern si sta guardando attorno e sta pensando di versare al Lipsia, entro il prossimo 20 luglio, i 60 milioni di euro della clausola rescissoria di Dani Olmo.