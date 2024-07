Thiago Motta sguinzaglia Giuntoli: altro doppio addio alla Juventus | Stavolta entrano 70 milioni cash

Due cessioni possono consentire alla Juventus di avere fino a 70 milioni da investire per il grande colpo di questa campagna acquisti

La Juventus punta sempre più su giocatori giovani per costruire l’organico della prossima stagione la cui gestione sarà affidata a Thiago Motta che ha dimostrato di essere molto capace nel valorizzare i talenti nella sua precedente parentesi alla guida del Bologna, club che ha raggiunto una storica qualificazione in Champions League.

Cristiano Giuntoli ha messo a referto i primi tre colpi della sessione estiva. Il nuovo portiere è Michele Di Gregorio, una scommessa proveniente dal Monza, reduce da due ottime stagioni tra i pali dei brianzoli e pronto per difendere con altrettanta bravura quelli dei bianconeri.

A centrocampo due innesti di assoluta prospettiva, provenienti dalla Premier League e dalla Ligue 1. A portare fantasia sulla trequarti arriva Douglas Luiz, brasiliano che ha raggiunto la doppia cifra con l’Aston Villa e che può migliorare l’apporto realizzativo del reparto.

Sarà invece molto utile in fase di interdizione, di recupero del pallone e di aggressività nella mediana Thuram, fratello dell’attaccante dell’Inter e ingaggiato dal Nizza, club che detiene il cartellino di Todibo, obiettivo della Juventus per la difesa.

Due cessioni portano la Juventus a chiudere per Koopmeiners

Ma per completare il centrocampo l’obiettivo resta Teun Koopmeiners. L’Atalanta è disposta a lasciarlo partire solo per 60 milioni, mentre a Torino sembrano disposti ad arrivare a 45 e puntano ad avvicinarsi alla richiesta con bonus di vario tipo.

Secondo La Stampa gli incassi in arrivo dalle cessioni Soulé e Huijsen potrebbero aiutare a sbloccare la situazione. Sul trequartista argentino è corsa a due tra Leicester e Roma sulla base di 30 milioni mentre per il centrale è forte l’interesse del Paris Saint Germain che starebbe preparando una prima offerta di circa 20 milioni.

Un mercato autofinanziato dalla cessione dei talenti del settore giovanile

Soulé e Huijsen sono due giovani che si sono messi in luce nell’ultima Serie A con la maglia del Frosinone e della Roma. Giuntoli è consapevole di avere un tesoretto enorme derivante dalla valorizzazione dei giocatori della cantera bianconera e l’Under 23 ha accelerato la crescita di molti di loro, così come i prestiti.

Thiago Motta sta monitorando alcuni di loro in questo inizio di ritiro per capire se puntare su di loro o sacrificarli per avere milioni utili per le operazioni in entrata.