Rabiot, spunta il terzo pretendente in Serie A: ma questa è l’offerta più alta | La Juventus adesso è lontanissima

Ancora incerto il futuro del centrocampista francese che dovrà scegliere tra le tante offerte che sta ricevendo in questo periodo.

Un anno fa di questi tempi, dopo alcuni mesi di discussioni ed incertezze, Adrien Rabiot aveva già sciolto ogni dubbio sul suo futuro ed aveva deciso, insieme a mamma Veronique, sua procuratrice, di firmare un altro anno di contratto con la Juventus. A dodici mesi di distanza, però, molte cose sono cambiate.

La Juve della scorsa estate era una società che non poteva fare mercato in entrata e che, quindi, non poteva permettersi di perdere anche Rabiot, reduce inoltre dalla sua migliore stagione in bianconero e forse anche in assoluto in carriera. Quest’anno, invece, i bianconeri hanno già acquistato Douglas Luiz e Thuram a centrocampo e vorrebbero portare a Torino anche Teun Koopmeiners.

C’è inoltre da considerare la questione legata all’allenatore. Massimiliano Allegri stravedeva per Rabiot e lo considerava unico ed insostituibile nel suo scacchiere tattico. Thiago Motta, invece, lo stima sicuramente, ma pensa di poterne fare anche tranquillamente a meno. Ecco che, quindi, l’offerta della Juve resta ferma ai sette milioni di euro per un biennale e non si smuove da lì.

Rabiot continua a riflettere, ma al momento il suo futuro sembra lontano da Torino e difficilmente si potrà trovare una quadra con il club che nell’estate 2019 lo portò in Italia a parametro zero dopo il forte pressing sul calciatore e sul suo entourage.

Juve, Rabiot sempre più lontano

Dall’1 luglio scorso Rabiot è un calciatore libero e può guardarsi intorno con calma e senza fretta. I contatti con la Juventus, inoltre, si sono interrotti da tempo ed il francese non risponde più alle proposte bianconere dallo scorso maggio. La base di partenza per chi vorrà metterlo sotto contratto sono i sette milioni di euro che Adrien percepiva a Torino.

Su di lui ci sono diverse squadre interessate e non solo all’estero. Un pensierino lo aveva fatto Beppe Marotta, specialista di colpi a parametri zero per la sua Inter, ma con l’arrivo di Zielinski non c’è più spazio nel centrocampo nerazzurro. Altra squadra a pensarci molto seriamente in Italia è il Milan che avrebbe fatto pervenire a Veronique, mamma e procuratrice di Adrien, una proposta per un triennale su cui il calciatore sta ancora riflettendo.

Rabiot, spunta l’interesse del Napoli

Per Rabiot si è parlato anche di un interesse del Paris Saint Germain, squadra in cui è cresciuto Adrien e da cui è andato via nell’estate del 2019, e del Real Madrid che ha bisogno di un centrocampista di esperienza per sostituire Tony Kroos. Il futuro del francese però resta un mistero.

Ed è proprio in questa situazione di profonda incertezza che sembra essersi inserito il Napoli. Il club azzurro è l’ultima voce, in ordine di tempo, accostata a Rabiot. Stando alle ultime indiscrezioni Antonio Conte stimerebbe molto il centrocampista francese e lo vorrebbe in azzurro. Vedremo se questo interesse si concretizzerà in offerta vera e propria.