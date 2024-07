Lotito perde Greenwood e ne prende subito un altro: il nuovo colpo in attacco arriva dalla Serie A

Il presidente biancoceleste non si è lasciato condizionare dal mancato accordo per l’ala inglese ed ha virato subito su un nuovo obiettivo.

Uno dei club più attivi in questa finestra di calciomercato estiva è sicuramente la Lazio. La società guidata da Claudio Lotito ha già messo a segno diversi colpi in entrata e non ha di certo intenzione e voglia di fermarsi qui. Questa, d’altronde, è un’estate particolare in casa biancoceleste e può essere considerata tranquillamente come quella della rifondazione.

I tifosi la stanno vivendo passivamente, anzi i più continuano a contestare la presunta mancanza di ambizione da parte della società. Altri criticano e non lasciano spazio a repliche. Di certo, però, comunque la si voglia guardare, le idee in casa Lazio sono abbastanza chiare e Lotito, insieme con il suo ds Fabiani, va avanti per la sua strada, fregandosene delle accuse e delle contestazioni.

D’altronde aveva già agito in questo modo in passato, ma anche ormai più di un mese e mezzo fa quando, dopo le dimissioni di Tudor, è andato a prendere Marco Baroni e gli ha affidato la panchina della Lazio. Ed è così che Lotito sta agendo anche sul mercato. La situazione è altamente delicata.

Dopo anni in cui a far la voce grossa nello spogliatoio c’erano i vari Milinkovic-Savic, Immobile, Luis Adriano e Felipe Anderson, infatti, dopo la cessione del serbo durante la scorsa estate, hanno detto addio alla Lazio anche gli altri tre, per un motivo o per l’altro. L’ambiente e la rosa biancoceleste, quindi, è completamente da rifondare, almeno dal punto di vista del carisma e della personalità.

Lazio, il mercato non si ferma

Sono già arrivati diversi nuovi calciatori. In attacco la società ha già chiuso per Noslin e Tchaouna, ma continua a trattare anche per portare a Roma, Boulaye Dia della Salernitana. A centrocampo, invece, è arrivato il nigeriano Dele-Bashiru, mentre per la difesa, infine, il nome nuovo è quello di Nuno Tavares, terzino sinistro arrivato dall’Arsenal.

La campagna acquisti di Lotito, però, come detto, non può certo fermarsi qui e, oltre all’obiettivo Dia, il club biancoceleste vuole chiudere un altro colpo sulla trequarti. La Lazio sembrava ad un passo al grande colpo, con Mason Greenwood che piaceva molto e per cui il presidente laziale aveva offerto 25 milioni di euro, più il 50% sulla futura rivendita, al Manchester United.

Mercato, Lazio vicina a Castrovilli

L’ala destra inglese è però ormai ad un passo dal Marsiglia e sembra essere definitivamente sfumato. L’alternativa a Greenwood è già stata individuata e porta all’ormai ex centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Il fantasista barese ha giocato pochissimo nell’ultima stagione a causa di un grave infortunio accusato due campionati fa, ma ora sembra poter tornare pian piano in una condizione ottimale.

La Lazio vuole puntare forte su Castrovilli ed ha fatto pervenire un’offerta di contratto che sembra aver già convinto l’ex Campione d’Europa con la maglia della Nazionale azzurra ed il suo entourage. Nelle prossime ore si potrebbe arrivare alla chiusura definitiva.