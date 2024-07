Inter, Galliani fa saltare la plusvalenza: ‘Non lo voglio, da noi non c’è spazio’

Adriano Galliani si defila per un giocatore dell’Inter, Marotta sperava di poterlo cedere ma adesso dovrà trovare un altro acquirente

Nuovo ciclo per il Monza che riparte da Alessandro Nesta, nuova scommessa del direttore sportivo Adriano Galliani che due anni fa scelse Raffaele Palladino, una scelta che si è rivelata azzeccata date le due ottime stagioni disputate dai brianzoli al proprio esordio assoluto in Serie A. I biancorossi puntano a mantenere a lungo la categoria e il nuovo allenatore dovrà dare continuità al bel lavoro svolto dal predecessore, accasatosi sulla panchina della Fiorentina.

Una rosa che non subirà molte variazioni, con la convinzione di poter dire la sua in un campionato che sarà ancora più tosto data l’ambizione delle tre neopromosse, con il Como in primis, protagonista di un derby che si prospetta avvincente.

Le cessioni di lusso dovrebbero essere due. Ha già lasciato il Monza il portiere Michele Di Gregorio che si è trasferito alla Juventus, con l’obiettivo di diventare il titolare dei bianconeri di Thiago Motta.

Potrebbe partire anche Andrea Colpani, con Galliani che ha fissato a 20 milioni il costo del cartellino, con la volontà di non fare sconti e di non accettare contropartite tecniche per far andare via uno dei migliori giovani dell’ultimo campionato.

Galliani smentisce la trattativa con l’Inter per Correa

Al loro posto potrebbero approdare in Brianza due giocatori d’esperienza. In porta il nome è quello del polacco

Szczesny. Galliani, in conferenza stampa in occasione di un evento relativo alla partnership con Motorola, ha dichiarato a riguardo: “È a metà tra la suggestione e il sogno. Vedremo se potrà diventare una trattativa“.

Blocca invece l’ipotetico arrivo di Joaquin Correa dall’Inter: “Non ho telefonato e chiamato l’Inter per Correa. Davanti al momento siamo in tanti numericamente”.

Correa è un peso per Marotta, vuole cederlo ad ogni costo in questa sessione di mercato

Correa è ritenuto un esubero per l’Inter. Inzaghi non lo ritiene al centro del progetto e la sua mancata cessione, come quella di Marko Arnautovic, impedisce ai nerazzurri di chiudere per Gudmundsson, sul quale è forte l’interesse anche della Juventus.

Un valzer di attaccanti che sta tenendo banco in questa prima fase di calciomercato estivo ma che potrebbe entrare nel vivo solo ad agosto, prima o dopo la prima giornata di campionato che potrebbe fornire già delle indicazioni importanti.