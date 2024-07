Hummels rompe il silenzio e vola in Italia: incontro con gli agenti e firma | Spiazzate tutte le big

Il difensore tedesco, attualmente svincolato, potrebbe presto approdare nel nostro campionato di Serie A.

L’ultimo Europeo lo ha visto da casa, ma ci sono state diverse polemiche circa la sua mancata convocazione da parte di Julien Nagelsmann, ct. della Nazionale tedesca. Lo stesso difensore centrale tedesco ci sperava ed è rimasto molto deluso per non aver partecipato alla spedizione casalinga della sua Germania.

Parliamo di Mats Hummels, difensore centrale classe 1988, che è diventato da poche settimane un calciatore svincolato, per l’esattezza uno dei pezzi pregiati dell’intero rooster degli svincolati. La sua carriera dice già tutto sulla qualità e le doti di questo centrale che nonostante l’età ha dimostrato di saperci ancora fare.

L’ultima sua stagione al Borussia Dortmund, infatti, ha dimostrato che Hummels è ancora un calciatore serio, forte ed affidabile e di certo non può essere considerato un ex. Con la sua grinta, la sua determinazione, la sua esperienza ed il suo carisma ha trascinato i suoi compagni fino alla finale di Champions League, persa poi senza demeritare contro il Real Madrid.

Dopo aver vinto tutto con le maglie di Borussia Dortmund, appunto, con cui aveva già cominciato la carriera ad alti livelli in passato, Bayern Monaco e Nazionale tedesca, ora, però, Hummels sembra intenzionato a provare una nuova esperienza, ma preferisce restare in Europa e nel calcio che conta.

Mercato, Hummels apre al Bologna

Per questa ragione ha già rifiutato diverse offerte che gli sono giunte dal campionato saudita o da altre mete esotiche. In Italia sono diverse le squadre che hanno pensato a lui per rinforzare la difesa e aggiungere esperienza e qualità. Milan e Roma, soprattutto, sono le due big italiane a cui Mats è stato accostato negli ultimi tempi.

Al momento, però, la squadra che sembra più vicina all’ex Campione del Mondo tedesco è il Bologna di Mister Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono stati dei contatti positivi tra la dirigenza rossoblù e l’entourage del calciatore.

Hummels-Bologna, un sogno che diventa realtà

Un sogno, quello di portare Hummels a Bologna, che sta diventando sempre più realtà, con la trattativa che potrebbe entrare nella sua fase caldissima non appena i dirigenti felsinei saranno riusciti a completare la cessione di Calafiori all’Arsenal. Dopo, quasi sicuramente, ci sarà il via libera per la chiusura dell’accordo con il centrale tedesco.

Hummels dovrebbe guadagnare tre milioni di euro netti all’anno al Bologna e sarebbe una figura fondamentale in quello che sarà il grande ritorno dei rossoblù in Champions. L’ex Borussia e Bayern prenderebbe il posto lasciato libero in rosa proprio da Calafiori e si andrebbe ad aggiungere ad una batteria di centrali difensivi che prevede già Beukema e Lucumì.