Dargli spazio in prima squadra? Non è mica Yamal | Ibra, bruciata senza indugi la giovane stella: fissato il cambio di maglia

Zlatan Ibrahimovic non guarda in faccia a nessuno. La giovane stella non è pronta per la gloriosa maglia del Milan. Ceduta all’estero.



Duramente al lavoro sui campi di Milanello ormai dall’8 luglio scorso, il Milan del neo allenatore, Paulo Fonseca continua la preparazione pre-campionato che lo porterà verso l’inizio ufficiale della stagione, fissato per il prossimo 17 agosto.

Una stagione, quella in avvio tra pochissime settimane, che i rossoneri inaugureranno proprio il 17 agosto ospitando tra le mura amiche di San Siro, con fischio d’inizio fissato alle 20.45, il rinnovato Torino di Paolo Vanoli, sedutosi sulla panchina del club granata dopo la separazione consensuale da Ivan Juric dello scorso 21 giugno.

Una sfida, quella interna contro la formazione piemontese, che rappresenterà per il Diavolo il punto di partenza della corsa che dovrà portare quasi obbligatoriamente alla conquista dello scudetto il quale, qualora arrivasse, vorrebbe dire 20esimo titolo di campione d’Italia in bacheca e conseguente seconda stella cucita sul petto.

Una seconda stella che, pronta a essere sfoggiata orgogliosamente quest’anno dai cugini dell’Inter, rappresenterà, come detto, il principale obiettivo stagionale di Leao e compagni i quali, allo stesso tempo, saranno chiamati a fare bene anche in Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Milan, chiuso Morata, continua la campagna di rafforzamento: serve un difensore centrale

Ormai a un passo dall’annunciare ufficialmente l’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, il Milan del patron, Gerry Cardinale, continua a muoversi soprattutto in entrata per rendere ancora più competitiva la rosa del neo tecnico, Paulo Fonseca.

Una rosa, di per sé già abbastanza competitiva, all’interno della quale manca però almeno un altro difensore centrale che riempia il vuoto lasciato dall’addio di Simon Kjaer al quale, per ragioni puramente anagrafiche, non è stato rinnovato il contratto.

Jan Carlo Simic verso l’Anderlecht: Milan pronto a cedere la sua giovane stella

Concentrato, come detto, soprattutto sui movimenti in entrata, il Milan del consigliere, Zlatan Ibrahimovic, guarda anche a quelli in uscita e inizia a valutare con grande attenzione la possibilità di cedere il giovane Jan Carlo Simic ai belgi dell’Anderlecht.

Stando infatti a quanto riferito da Matteo Moretto, il club rossonero avrebbe ricevuto un’offerta da circa tre milioni di euro dal club belga, che vorrebbe acquisire le prestazioni del giovane difensore serbo il quale, tra le altre cose, ha già esordito in Serie A segnando anche un gol proprio nella gara di esordio contro il Monza del 17 dicembre 2023. In tempi in cui Barcellona e Spagna si affidano ormai concretamente al classe 2007, Lamine Yamal, il Milan si prepara a dire addio a un talento che, con le dovute distanze in termini di paragoni col talento spagnolo, avrebbe potuto certamente meritare qualche possibilità in più in prima squadra.