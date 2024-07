Ciao ciao Milenkovic, Palladino incassa i soldi e al suo posto ne prende due

Fuori uno, dentro due: Palladino fa la lista della spesa, Pradè ordina, Commisso tira fuori i soldi. I viola pescano assi all’estero

Anche in casa Fiorentina si continua a lavorare sul mercato per la prossima stagione che inizierà tra circa un mese. Alcune voci arrivano direttamente da Roma, dove due centrocampisti pronti a cambiare aria: uno è Aouar, mentre l’altro è Edoardo Bove, entrambi nel mirino della Fiorentina.

Nonostante la dirigenza giallorossa non abbia fretta di cedere Bove, sembrerebbe comunque disposta a sedersi al tavolo delle trattative per valutare eventuali offerte in arrivo.

Inatnto , un colpo è andato a segno: si tratta di Konstantinos Varesis, giovane difensore nato nel 2009 e cresciuto nel vivaio dell’Olympiacos e che ha già impressionato in Italia con le sue prestazioni nelle squadre Under 16 e Under 19, fino a ricevere una convocazione nella prima squadra del Sancolombano, in Serie D.

C’è chi arriva e c’è chi parte, quel che è certo è che mister Palladino vorrà una squadra completa anche per poter affrontare una nuova entusiasmante stagione di Conference.

Intanto arriva Valentini

Pradè è prossima a concludere l’affare Nicolas Valentini, terzino argentino del Boca Juniors che in passato è stato associato alla Lazio. Il giovane classe 2001 ha completato con successo le visite mediche in Argentina e ha formalizzato il suo accordo contrattuale di quattro anni e mezzo a partire dal prossimo gennaio fino al 30 giugno 2029.

Valentini giungerà in Serie A come svincolato, dato che il suo contratto con il Boca scade il 31 dicembre prossimo. La Fiorentina sarebbe intenzionata a anticipare il trasferimento del giovane difensore e per farlo dovrà raggiungere un accordo con il club d’appartenenza versando un indennizzo al club argentino.

Via Milenkovic, in arrivo un doppio colpo

La Fiorentina e il Nottingham Forest sono vicini a chiudere l’affare per Nikola Milenkovic. Il difensore serbo potrebbe trasferirsi in Inghilterra per circa 12 milioni di euro più bonus, firmando un contratto quinquennale alle stesse condizioni economiche attuali. Nel frattempo, i viola stanno cercando un sostituto per Milenkovic in difesa: la loro prima scelta è Martin Vitik dello Sparta Praga. L’altro nome è Logan Costa del Tolosa.

Il club viola deve necessariamente mettere mano al portafogli per rimpiazzare il giocatore: e se prendesse sia Vitik che Costa? Due al posto di uno, per ora l’idea non sembra niente male. Si attendono sviluppi sulla questione.