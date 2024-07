Atalanta-Frosinone, colpo chiuso: la metà dei soldi li ruba Ibrahimovic | Che regalo al mercato del Milan

Affondo decisivo per l’Atalanta che sta per ingaggiare il talento del Frosinone, felice anche Ibrahimovic, nelle casse del Milan arrivano milioni in più

Il mercato dell’Atalanta entra ufficialmente nel vivo. I bergamaschi, reduci dal trionfo in Europa League, hanno conquistato la qualificazione in Champions e confermato mister Gian Piero Gasperini con l’obiettivo di crescere ancora nel progetto tecnico di una piazza che ormai è una presenza costante nei piani alti del campionato e una realtà di livello europeo.

Oltre ai preziosi introiti dettati dai risultati ottenuti nella passata stagione, i Percassi hanno guadagnato una cifra consistente dalla cessione di alcuni esuberi. Okoli è stato venduto per 15 milioni, Cambiaghi per 10, Zortea per 5 e nelle prossime ore Miranchuk dovrebbe trasferirsi in America per circa 10 milioni.

Proprio il centrocampo è il reparto che dovrebbe vedere l’arrivo di giocatori nuovi. Nel mirino dei lombardi tre talenti di assoluta prospettiva. Quasi fatta per Sulemana, mediano ghanese classe 2003, pronto per fare il vice De Roon dopo un’ottima stagione disputata a Cagliari, conclusa con una bella salvezza.

Piace molto anche O’Riley del Celtic, con gli scozzesi che lo valutano 25 milioni ma è a un passo anche uno dei migliori prospetti del passato campionato che si è messo in mostra con la maglia del Frosinone.

Ibrahimovic ringrazia l’Atalanta, entrano milioni nelle casse del Milan grazie a Gasperini

Marco Brescianini potrebbe diventare presto un nuovo giocatore dell’Atalanta. Si può chiudere per circa 10 milioni, la cui metà finirà nelle casse del Milan, con il beneplacito di Zlatan Ibrahimovic, Monchada e Furlani.

Con le tre competizioni in cui sarà impegnata l’Atalanta e con la possibilità di avanzare Pasalic in caso di partenza di Koopemeiners, il suo apporto nel 3-4-1-2 o 3-4-2-1 del Gasp sarà fondamentale per far riposare Ederson.

Che tipo di giocatore è Brescianini e perché può essere un acquisto molto valido per l’Atalanta

Brescianini merita la chance di restare in Serie A e di giocarsi le proprie carte in un top club del campionato italiano. Molto abile palla a piede, è bravo a inserirsi negli spazi, con un buon apporto in fase offensiva.

Classe 2000, ha ampi margini di miglioramenti e con un maestro come Gian Piero Gasperini potrebbe diventare un centrocampista molto utile anche in chiave Nazionale italiana in una fase di transizione e cambiamento dell’organico azzurro che porterà al Mondiale 2026. L’Atalanta è convinta di poterlo ingaggiare, nonostante l’inserimento del Napoli che è a sua volta alla ricerca di un profilo simile che prenda il posto di Zielinski.