‘Voglio giocare con De Zerbi’: altro furto alla Juventus | Così Thiago Motta perde il duello a distanza

Il Marsiglia, nuova squadra del tecnico bresciano, si assicura le prestazioni di un calciatore conteso anche dai bianconeri.

Nelle ultime due stagioni è stato un nome che spesso è stato accostato a diverse top squadre italiane ed europee, ma soprattutto un profilo che è stato preso come esempio da tanti addetti ai lavori e critici sull’onda dell’emotività del bel calcio e della scuola di pensiero che predilige il possesso palla e gli schemi offensivi al resto.

Roberto De Zerbi, in effetti, ha dimostrato tutta la sua bravura e la brillantezza delle sue idee nelle sue ultime due esperienze al Sassuolo e soprattutto al Brighton ed in molti si aspettavano un suo ulteriore step, con una grande squadra che avrebbe potuto puntare su di lui.

In primavera, in effetti, dopo che veniva ormai data per certa la sua separazione e l’addio al Brighton, il tecnico bresciano è stato accostato a diverse panchine importanti, tra cui quella del Milan in Italia. Alla fine, però, a cercarlo e metterlo sotto contratto ci ha pensato l’Olympique Marsiglia, club dal passato glorioso, ma dal presente non troppo luccicante.

Il club francese lo ha strappato dal Brighton pagando la clausola rescissoria presente sul contratto e gli ha fatto firmare un accordo da sei milioni di euro lordi a stagione. De Zerbi, quindi, allenerà in Francia e proverà a rompere il dominio incontrastato del Paris Saint Germain nonostante da quelle parti sia quasi impossibile.

Mercato, Greenwood ad un passo dal Marsiglia

Per farlo, però, la società marsigliese ha promesso al tecnico italiano un mercato di un certo livello. Non è un caso, per esempio, che presto De Zerbi potrà contare su Mason Greenwood, esterno destro d’attacco che arriverà dal Manchester United, dopo l’ottima stagione in prestito al Getafe.

Una stagione che ha un po’ rilanciato il classe 2001 inglese dopo che era finito al centro delle polemiche a causa dell’accusa di violenza sessuale e domestica ricevuta per la denuncia della sua ex compagna. Caso che lo aveva posto al centro di una gogna mediatica e lo aveva fatto finire fuori rosa allo United. Dopo la caduta di tutte le accuse, Greenwood si è rimesso in pista, ma continua a non essere ben visto da tifoserie avversarie e ambiente esterno.

Mercato, niente Lazio per Greenwood

Per questo motivo sembrava potesse saltare il suo trasferimento al Marsiglia, ma De Zerbi ha insistito ed alla fine ha vinto lui. Greenwood dovrebbe finire all’Olympique per un cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro. Questo nonostante l’interesse concreto che nelle settimane scorse aveva fatto accostare l’ala inglese a Juventus, Lazio e Napoli.

Soprattutto la Lazio sembrava ad un passo da Greenwood ed era vicinissima al suo acquisto dopo l’offerta da 25 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita che aveva fatto pervenire ai piani alti dello United. L’inserimento improvviso del Napoli aveva complicato l’operazione e l’affondo del Marsiglia l’ha definitivamente fatta fallire.