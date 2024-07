Roma-Milan, scambio in attacco: è l’affare dell’estate | La contropartita ha dato l’ok

Roma e Milan stanno imbastendo uno scambio in attacco, le due dirigenze sono al lavoro per definire l’accordo, ecco i giocatori coinvolti

Il Milan ha messo a segno il primo colpo della propria campagna acquisti. A rinforzare l’attacco, orfano di Olivier Giroud, arriva un altro giocatore di caratura internazionale e di esperienza come Alvaro Morata, capitano della Spagna che ha vinto con merito l’Europeo con sette successi in altrettante partite disputate. Il 31enne firma un contratto pluriennale con i rossoneri.

Sono principalmente due i motivi per cui Zlatan Ibrahimovic, Furlani e Monchada hanno deciso di puntare sul centravanti iberico: conosce bene la Serie A date le due pregresse parentesi alla Juventus e arriva per mezzo di un investimento contenuto grazie alla clausola rescissoria di 13 milioni pagata all’Atletico Madrid.

Il punto interrogativo è dettato dalla capacità dell’attaccante di garantire un bottino importante di reti. Quella appena trascorsa è stata la stagione più prolifica della sua carriera con 21 centri tra tutte le competizioni con la maglia dei Colchoneros ma non ha mai avuto la nomea del bomber.

Per questo motivo l’idea del Milan è di consegnare a Paulo Fonseca una seconda punta, con caratteristiche tecniche diverse, in modo da permettere al tecnico portoghese di avere più soluzioni tattiche durante la stagione.

Uno scambio in vista tra la Roma e il Milan in attacco, le cifre dell’operazione

Una delle idee più percorribili è quella che porta a Tammy Abraham. L’inglese non è ritenuto incedibile dalla Roma che lo valuta circa 30 milioni di euro ma che vuole cederlo a titolo definitivo per poter avere liquidità da investire nelle operazioni in entrata.

La trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di una contropartita tecnica che sarebbe molto gradita a Daniele De Rossi come Alexis Saelemaekers che non è stato riscattato dal Bologna nonostante l’ottima annata disputata con gli emiliani.

La Roma deve trovare una nuova punta centrale, gli obiettivi di Ghisolfi

Alexis andrebbe però a giocare come esterno nel tridente offensivo dei giallorossi, con la casella della punta centrale che resterebbe così scoperta. Ghisolfi dovrebbe ingaggiare un nuovo centravanti e sono due i profili monitorati.

Può esplodere con la giusta fiducia Lorenzo Lucca che l’Udinese valuta circa 15 milioni, stessa cifra che consentirebbe alla Roma di ingaggiare il tedesco Niclas Fullkrug, chiuso al Borussia Dortmund dall’arrivo di Guirassy.