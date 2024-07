Roma, colpo in porta: ‘Giochi tutte le partite di coppa’ | Finalmente si è convinto, arriva a Trigoria entro la settimana

La Roma ha scelto il secondo portiere, giocherà le partite di Coppa, ha le carte in regola per fare bene con la maglia giallorossa

La Roma ha piazzato due colpi fino a questo momento nella campagna acquisti, il giovane Sangarè proveniente dal Levante e il centrocampista Le Fèe che ha le carte in regola per giocarsi un posto da titolare. Daniele De Rossi ha iniziato il ritiro con la speranza di proseguire quanto fatto nei suoi primi sei mesi sulla panchina della squadra di cui è stato calciatore e bandiera.

Sono diversi i tasselli necessari per completare l’organico, con l’obiettivo di cercare di conquistare la qualificazione in Champions League e ripetere l’ottimo cammino percorso in Europa.

Il nome più caldo in entrata nelle ultime ore è quello di Matias Soulé. Sul trequartista di proprietà della Juventus è in vantaggio il Leicester ma ancora non è stato definito l’accordo con i Magpies.

Il talento argentino avrebbe dato l’okay per il trasferimento nella Capitale ma i bianconeri vogliono 30 milioni cash per poterli poi investire per altri obiettivi di mercato.

Il nuovo portiere della Roma non si sente una riserva, Svilar è avvertito

La Roma sta pensando a Mathew Ryan, classe 1992, svincolato dall’AZ Alkmaar, come secondo portiere al poto di Rui Patricio. Al Brighton dal 2017 al 2021, ha messo assieme più di 100 presenze in Premier League.

Adesso è in cerca di una nuova squadra ma sente di poter dire ancora molto e di giocarsi un posto da titolare. L’occasione di non pagare un costo per il cartellino e l’esperienza internazionale accumulata rendono il suo profilo compatibile con quello che il direttore dei capitolini Florent Ghisolfi ricerca sul mercato.

Il reparto arretrato della Roma cambierà diversi giocatori, gli obiettivi

Difesa della Roma che si priverà anche di Chris Smalling. Il direttore sportivo dei capitolini Ghisolfi dovrà fare alcuni interventi nel reparto arretrato che godrà della riconferma del portiere Svilar, di Gianluca Mancini, di Angelino che è stato riscattato dal Lipsia e del terzino Celik, rilanciato dal mister nel girone di ritorno.

Non ha invece rinnovato il contratto Leonardo Spinazzola, continuerà da Napoli per volere di Antonio Conte che crede in lui nonostante le condizioni fisiche precarie. Al suo posto la Roma pensa a Riquelme dell’Atletico Madrid mentre è ancora viva la pista Hummels, in cerca di un nuovo club dopo essersi svincolato dal Borussia Dortmund.