Milan, mercato completamente ribaltato in 24 ore: insieme a Morata arriva un altro eroe di Euro 2024

Il club rossonero comincia a muoversi concretamente sul mercato ed oltre allo spagnolo sta per chiudere per un altro colpo.

Per la sua Nazionale si è sbattuto, ha onorato la fascia da Capitano ed è stato fondamentale per gli equilibri ed il gioco offensivo spagnolo. Alvaro Morata ha messo a segno soltanto una rete nell’ultimo Europeo, ma il suo lavoro per i compagni ed il suo cuore sono stati da esempio per tanti compagni più giovani.

La coppa alzata al cielo di Berlino e le lacrime al termine di un Europeo stradominato dalla sua Spagna saranno probabilmente le ultime immagini di Alvaro Morata con la maglia della Nazionale iberica, ma sicuramente lo saranno da calciatore dell’Atletico Madrid.

L’ex Juventus, infatti, tornerà in Italia e, ormai è praticamente ufficiale, indosserà la maglia del Milan. I rossoneri pagheranno la clausola rescissoria da tredici milioni di euro all’Atletico Madrid e faranno firmare un importante contratto a Morata che diventerà il nuovo attaccante rossonero.

Alvaro prenderà il posto di Olivier Giroud, sia nello scacchiere tattico rossonero, ma anche e soprattutto all’interno di uno spogliatoio che, orfano del francese, ma anche di Simon Kjaer, ha assolutamente bisogno di carisma, esperienza e leadership. Tutte peculiarità che dovrà portare lo spagnolo, oltre ad un certo numero di gol che non potranno assolutamente mancare.

Non solo Morata, il Milan cerca un’altra punta

I colpi in entrata per l’attacco rossonero, però, non dovrebbero limitarsi al solo Alvaro Morata. I dirigenti rossoneri, infatti, dopo aver abbandonato la pista Joshua Zirkzee, passato al Manchester United, hanno deciso di regalare due attaccanti a Mister Paulo Fonseca e rinnovare completamente il reparto.

La società di Via Aldo Rossi sta lucidamente ragionando su quale potrebbe essere l’altro profilo da affiancare a Morata, con la possibilità anche di giocarci insieme e nella stessa zona di campo. Dopo aver pensato seriamente al colombiano Duran e al romanista, Tammy Abraham, ora in pole sembra esserci Niclas Fullkrug.

Mercato Milan, passi avanti per Fullkrug

L’attaccante tedesco, classe 1993, milita nel Borussia Dortmund, ma sarebbe chiuso dall’arrivo in giallonero di Guirassy. Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti positivi tra il Milan e i dirigenti tedeschi, ma anche tra il Milan e l’entourage del calciatore che avrebbe già espresso il suo parere positivo circa un eventuale trasferimento in Italia.

Autore di quindici gol in tutte le competizioni nell’ultima stagione, più due importanti reti ad Euro 2024, dove ha mostrato ancora una volta tutte le sue doti da bomber e da uomo d’area di rigore, Fullkrug rappresenterebbe quella prima punta che al Milan manca da tanto tempo e si integrerebbe alla perfezione con Alvaro Morata.