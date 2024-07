Ma quale Sancho: Giuntoli vola a Dortmund e torna a Torino con un fenomeno | La cessione che sblocca tutto

Dopo i rinforzi a centrocampo ed in porta la Juventus deve pensare anche agli altri ruoli. Non solo l’inglese nel mirino.

La Juventus è sicuramente una delle squadre della nostra Serie A che stanno infiammando la sessione estiva di calciomercato. Tra entrate e uscite, nonostante lo siano stati già in queste prime settimane, i bianconeri saranno protagonisti assoluti anche del prossimo mese e mezzo di trattative.

Un uomo solo al comando. Cristiano Giuntoli, Football Director juventino, dopo la scorsa complicata estate in cui non ha potuto operare in entrata ed è stato costretto soltanto a generare plusvalenze, cedere calciatori e piazzare gli esuberi in giro per l’Italia e l’Europa, sta davvero dando sfogo a tutte le sue capacità dirigenziali e diplomatiche.

La Juventus ha già chiuso tre importantissimi acquisti. Sono stati ufficializzati, infatti, il portiere Michele Di Gregorio, prelevato dal Monza, ed i centrocampisti, Kephren Thuram e Douglas Luiz. Il primo prenderà il posto del partente, Szczesny, mentre gli altri due faranno parte del nuovo centrocampo rivoluzionato che sarà gestito da Thiago Motta.

Le entrate in casa Juve non sono di certo terminate qua, ma ora bisognerà prima cedere per poi concentrarsi nuovamente sugli acquisti che serviranno a chiudere e completare la campagna di rafforzamento dei bianconeri in questa sessione di calciomercato.

Juve, ecco le ultime strategie di mercato

Sul fronte uscite i nomi più gettonati sono quelli di Soulé, di Chiesa, di Kostic, di Huijsen e, appunto, come detto prima, di Szczesny. Un bottino totale, derivante da queste eventuali cessioni, che si aggirerebbe intorno ai 90 milioni di euro. Soldi che poi sarebbero girati per gli ultimi acquisti.

Il sogno in casa bianconera resta sempre Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta che andrebbe a completare un reparto, a quel punto, da sogno. Prima di affondare per l’olandese, però, oltre alle cessioni, la Juventus dovrà capire fino in fondo il futuro di Rabiot che, comunque, sembra destinato a non restare a Torino.

Mercato Juve, per l’attacco piace anche Adeyemi

Per la difesa, inoltre, continua a piacere il francese del Nizza, Todibo, ma è l’esterno d’attacco la pedina più importante che Giuntoli dovrà reperire sul mercato, soprattutto se dovessero davvero partire sia Soulé che Chiesa. Il nome che continua ad essere accostato alla Juventus in tal senso è quello dell’inglese Jadon Sancho che dovrebbe andar via dal Manchester United.

Nelle ultime ore, però, è spuntato anche il nome di Adeyemi, attaccante esterno 22enne del Borussia Dortmund. Con 40 milioni di euro la proprietà giallonera sarebbe disposta a cedere il giovane calciatore, ma sul tedesco c’è anche il forte interesse del Chelsea. Il club londinese ha un’infinità disponibilità economica e, qualora entrasse seriamente in gioco, toglierebbe ogni speranza alla Juventus.