La panchina a McKennie io non la faccio, scordatevi di me | Giuntoli incassa il no del centrocampista: sì ai rivali di sempre

La Juventus dice addio al centrocampista. Giuntoli ha incassato il no del calciatore, che ha trovato l’accordo con gli storici rivali.

Chiamata a risalire la china dopo una stagione in chiaroscuro che l’ha vista giungere terza alle spalle di Milan e Inter, la Juventus del neo tecnico, Thiago Motta, continua a lavorare duramente sui campi della Continassa per farsi trovare pronta in vista dell’inizio del campionato che scatterà ufficialmente il prossimo 17 agosto.

Un campionato, quello 2024-2025, in cui i bianconeri punteranno senza alcun’ombra di dubbio alla conquista di quello scudetto mancante ormai all’ombra della Mole dalla stagione 2019-2020. Uno scudetto che, solo annusato quest’anno fino a metà gennaio, potrebbe diventare tranquillamente realtà nel maggio 2025 anche e soprattutto alla luce della notevole campagna di rafforzamento portata avanti dal direttore sportivo, Cristiano Giuntoli.

Ufficializzati infatti gli acquisti di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram, ingaggiati rispettivamente da Aston Villa, Monza e Nizza, l’ex dirigente del Napoli sta continuando a sondare il terreno per altri giocatori, Koopmeiners in primis, per rendere ancora più folta e competitiva la rosa da mettere a disposizione di Thiago Motta.

Una rosa, che a breve sarà impegnata in ben cinque competizioni, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per club, il cui compito sarà quello di tornare protagonista tanto in Italia quanto in ambito internazionale dopo l’anonimato degli ultimi anni.

Juventus, Giuntoli punta a rinforzare il centrocampo: Koopmeiners e O’Riley i più seguiti

Desiderosa di rinforzarsi enormemente per tornare subito protagonista dopo le non troppo soddisfacenti annate recenti, la Juventus del presidente, Gianluca Ferrero, continua a monitorare molto da vicino due elementi che, per quanto riguarda il centrocampo, farebbero sicuramente molto comodo a Thiago Motta.

Due centrocampisti, rispondenti ai nomi di Teun Koopmeiners e Matt O’Riley, i quali, legati rispettivamente ad Atalanta e Sporting Lisbona, avrebbero da tempo attirato l’attenzione del club bianconero che, puntando soprattutto all’olandese della Dea, spera di ingaggiare quanto prima uno dei due così da chiudere il discorso centrocampo una volta per tutte.

Juventus, sfuma definitivamente Colpani: il centrocampista pronto a raggiungere Palladino alla Fiorentina

Sorpresa positiva del campionato di Serie A 2023-2024, del quale ha giocato tutte le partite mettendo a referto otto gol e quattro assist, Andrea Colpani esce definitivamente dai radar della Juventus. Viste infatti la chiara volontà della società bianconera di ingaggiare uno tra Koopmeiners e O’Riley e il poco spazio che Thiago Motta potrebbe garantirgli vista la concorrenza, il classe ’99 del Monza si avvia a prendere la strada che porta verso la Fiorentina.

Una strada, percorsa poche settimane fa dall’ex tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, il quale, ammaliato dalle qualità del 25enne bresciano, avrebbe chiesto, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al presidente Rocco Commisso di mettere mani al portafogli e di spendere i 20 milioni di euro richiesti da Galliani per lasciarlo partire. Una cifra, questa, sicuramente non esorbitante per le casse della Viola la quale, salvo clamorose sorprese, potrebbe presto affondare il colpo per quello che, ora come ora, è certamente uno dei migliori centrocampisti del massimo campionato italiano.