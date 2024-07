Gudmundsson, la trattativa con l’Inter la blocca Gilardino | L’annuncio che chiude tutti gli scenari

Alberto Gilardino si dice convinto di poter contare ancora sulle reti di Gudmundsson anche per la prossima stagione, salta il trasferimento all’Inter?

Sono stati due i centravanti rivelazione della scorsa Serie A, entrambi capaci di raggiungere la doppia cifra e di guidare le reciproche squadre a una storica qualificazione in Champions League e a una salvezza raggiunta con largo anticipo. Al Bologna ha brillato l’olandese Joshua Zirkzee, punta atipica che ha mostrato lampi di genio al punto da convincere il Manchester United a pagare i 40 milioni di clausola rescissoria per ingaggiarlo.

L’altro è Albert Gudmundsson che ha regalato magie a Marassi siglando reti pesanti. Il Genoa ha blindato la categoria e guarda con fiducia alla prossima stagione nonostante abbia ceduto il proprio portiere, lo spagnolo Josep Martinez, all’Inter.

Proprio i nerazzurri si sono fatti avanti per l’attaccante islandese ma prima devono cedere sia Joaquin Correa, nel mirino del Monza, che Marko Arnautovic per poter mettere in rosa un nuovo giocatore nel reparto offensivo.

Beppe Marotta e Simone Inzaghi sono rimasti colpiti dalle giocate di Gudmundsson, valutato circa 20 milioni, un investimento che i campioni d’Italia sentono di poter fare per un innesto di assoluta prospettiva che può migliorare ulteriormente.

Gilardino è convinto, il bomber resta al Genoa anche la prossima stagione

Nel frattempo però a parlare al Secolo XIX è stato l’allenatore rossoblù Alberto Gilardino che ha provato a togliere dal mercato il proprio gioiello in attacco.

A seguito dell’amichevole disputata dal Genoa contro il Val di Fassa, il confermato mister dei rosso-blu ha dichiarato quanto segue: “Albert è un giocatore del Genoa e con noi sta bene. Finché lo posso allenare me lo godo. L’idea che mi sono fatto, parlando con la società, è che resti. Poi certo si sa come va il mercato, quali possono essere le esigenze della società e del giocatore. Albert è un grande professionista e quando gioca per il Genoa dà sempre il massimo“.

L’islandese è pronto per una big di Serie A

Gudmundsson e Retegui sono stati tra le coppie di centravanti più prolifiche dell’ultima Serie A, cresciuti anche grazie ai consigli di un ex bomber come Gilardino.

Mentre l’italo-argentino sente di poter avere ancora tanto dare al Grifone, per l’islandese la chance di vestire la maglia di un top club si è palesata e non è da escludere.