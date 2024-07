“Si è messo in mezzo il dottor Galliani: lascio” | Lotito, tifosi sotto shock: costretti a perdere l’ennesimo colpo

Il Monza ha trovato il sostituto di Colpani, battuta la concorrenza della Lazio che era pronta per fare un’offerta, Galliani ha giocato d’anticipo

Adriano Galliani e Claudio Lotito sarebbero interessati allo stesso obiettivo di mercato. Una stagione di ripartenza per Lazio e Monza. I biancocelesti hanno affidato la squadra a Marco Baroni e lo spogliatoio ha salutato alcuni senatori, soprattutto nel reparto offensivo, da un bomber come Ciro Immobili a giocatori di qualità del calibro di Felipe Anderson e Luis Alberto.

Dopo due ottime stagioni con Raffaele Palladino, il Monza invece riparte da Alessandro Nesta. Un’altra scommessa del direttore sportivo Adriano Galliani che ha deciso di puntare su un uomo che conosce molto bene data la sua lunga parentesi da calciatore con la maglia del Milan. Dopo alcune stagioni alla guida di club di B, per l’ex difensore è arrivato il momento di dimostrare il proprio valore in A.

L’obiettivo resta quello della salvezza, da raggiungere quanto prima per poi togliersi eventuali altre soddisfazioni. La lotta per non retrocedere si prospetta ancora più agguerrita dato che i tre club che provengono dalla B hanno proprietà molto ambiziose.

Un organico fatto da molti giovani che sono stati lanciati e da qualche giocatore d’esperienza, il giusto mix che richiede però qualche investimento dato la partenza di Michele Di Gregorio e quella probabile di Andrea Colpani, nel mirino della Fiorentina.

Per il dopo Colpani il Monza punta sul trequartista argentino conteso dalla Lazio

Il Monza che per sostituire il fantasista azzurro ha chiesto informazioni per Joaquin Correa, attaccante dell’Inter con il contratto in scadenza nel 2025 ma già da tempo fuori dai piani del club nerazzurro. La Lazio aveva pensato a un ritorno del giocatore nella Capitale ma i brianzoli sono favoriti.

La sua partenza è fondamentale per Marotta che dovrà poi chiudere per Gudmundsson, obiettivo per completare il reparto offensivo che dispone di calciatore del calibro di Lautaro Martinez, Taremi, Marcus Thuram e Valentin Carboni che si è messo in luce proprio in Brianza per poi tornare nella vicina Milano.

Tra Inter e Monza i rapporti sono ottimi, si può chiudere a breve

I rapporti tra i due club sono ottimi e c’è la volontà di chiudere la trattativa. Va convinto il giocatore a scegliere la destinazione senza che sia percepita come un netto calo a livello di prestigio.

Una carriera in fase discendente per la stella argentina che ha comunque numeri importanti e l’esperienza giusta per fare bene a Monza.