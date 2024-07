“Qui sei inutile: mi serve gente che corre” | Fonseca manda al bar il pupillo di Pioli: da oggi è fuori squadra

Il nuovo tecnico rossonero sta cominciando a mettere mano alla rosa e a conoscere i calciatori che ne fanno parte.

Dopo circa una settimana dall’inizio del ritiro, Paulo Fonseca sta cominciando a prendere dimestichezza con tutto l’ambiente Milan, a cominciare da quella che al momento è la rosa a disposizione del tecnico portoghese, in attesa del rientro dei Nazionali e delle prime mosse di calciomercato.

A Milanello, nel frattempo, si sono cominciate a vedere cose nuove rispetto ai vecchi metodi di allenamento che venivano adottati da Mister Pioli e Fonseca pare aver portato tecniche che prevedono più fatica e maggior lavoro individuale. Nel corso della stagione se ne vedranno i risultati, ma intanto ci sono da registrare le prime impressioni circa l’attuale rosa da parte del nuovo allenatore.

La società, che in questo momento vede Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada impegnatissimi nelle trattative, sembra aver individuato gli obiettivi per rinforzare quelle fatidiche quattro posizioni in campo che erano state indicate da tempo come le priorità su cui intervenire.

Dopo l’addio definitivo a Joshua Zirkzee, quindi, ecco che sembra vicinissimo l’arrivo di Alvaro Morata per rinforzare l’attacco, mentre per la difesa i nomi che si continuano a fare sono quelli di Pavlovic del Salisburgo, per quanto riguarda il ruolo da centrale, e di Emerson Royal del Tottenham per il ruolo di terzino destro.

Mercato Milan, le mosse a centrocampo

Diverso il discorso che riguarda il centrocampo. Qui, tra entrate ed uscite, può succedere davvero di tutto. Reijnders, Musah e Loftus-Cheek, arrivati la scorsa estate, sembrano essere gli unici intoccabili, mentre il Milan potrebbe decidere di cedere Adli, Bennacer e Pobega se dovessero arrivare offerte all’altezza del loro valore, o almeno di quanto li valuta il club rossonero.

L’obiettivo numero uno resta il francese del Monaco, Youssouf Fofana con cui il Milan ha già trovato l’accordo ed ora sta cercando di portare a termine anche la trattativa più difficile, quella con il club monegasco per quel che riguarda il cartellino del calciatore. Altro nome che si continua a fare è quello di Adrien Rabiot, ma in questo caso bisognerà attendere la volontà del calciatore.

Milan, Adli sul mercato. Lui vuole restare

In uscita, invece, sembra esserci Yacine Adli. Sia il Milan e Paulo Fonseca non sembrano voler puntare su di lui dopo la discreta stagione disputata dal franco-algerino agli ordini di Mister Pioli. Il club, però, vorrebbe monetizzare qualcosa dalla sua cessione e sta ascoltando tutte le offerte che sono pervenute sul tavolo.

Come quella del club qatariota dell’Al-Sadd Sports che sembra seriamente interessata ad Adli. Sondaggi anche di alcuni club sauditi. Al momento, però, l’intenzione del ragazzo è quella di restare al Milan anche per il legame che si è creato con l’ambiente e per l’amore che l’ex Bordeaux ha sempre dimostrato di provare per il club.