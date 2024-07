‘Per me non sei incedibile’: Palladino fa fuori il primo big e incassa | Offerta arrivata al Viola Park

La Fiorentina sta per salutare uno dei top player del proprio organico, la volontà di Palladino ha fatto la differenza, con lui si azzera tutto

La Fiorentina riparte da Raffaele Palladino. Il triennio con Vincenzo Italiano ha visto i toscani raggiungere una finale di Coppa Italia e due di Conference League ma non alzare alcun trofeo. Il bilancio, nel complesso positivo, lascia spazio a un nuovo ciclo e dalla volontà di dare completa fiducia a un allenatore che ha fatto molto bene al Monza nelle ultime due annate, concluse con salvezze tranquille e un buon calcio proposto.

La Viola ha salutato diversi giocatori che erano stati protagonisti e altrettanti lasceranno Firenze. Si sono svincolati Giacomo Bonaventura, Alfred Duncan, Gaetano Castrovilli e non è stato riscattato il brasiliano Arthur, con Commisso che ha ritenuto eccessive le pretese economiche della Juventus.

Una mediana che avrà interpreti diversi ma che dovrà avere la capacità di imporre possesso palla ed aggressività a prescindere dall’avversario che avrà di fronte. Anche nel reparto offensivo Kouamé e Nzola sono in uscita mentre il rinforzo è stato chiesto proprio da Palladino stesso e si tratta di Moise Kean.

Il centravanti classe 2000 proverà a rilanciarsi dopo una stagione in cui non è mai andato a segno, con il difficile compito di capitalizzare la mole di gioco dei compagni di squadra, con una maggiore incisività realizzativa sotto porta.

Uno dei big della rosa della Fiorentina sta per essere ceduto

Cambiamenti in vista anche in difesa. Ufficiale l’acquisto di Valentini che arriva dal Boca Juniors mentre sta per lasciare l’Italia Nikola Milenkovic. Come riportato da La Nazione, il Nottingham Forest ha infatti fatto pervenire alla Fiorentina un’offerta da circa 15 milioni di euro e tutto sembra propendere verso la cessione.

Raffaele Palladino non lo considera incedibile e questo farà la differenza nella valutazione della società, con la partenza del centrale serbo che rientrerebbe in una politica di contenimento dei costi dato che è il più pagato della rosa con un ingaggio di circa tre milioni di euro netti.

Dal Lecce proviene il papabile sostituto di Milenkovic

La Fiorentina starebbe pensando a Pongracic come sostituto. Il giocatore, in forza al Lecce, era a un passo dal firmare per il Rennes in Ligue 1 per 15 milioni ma ancora non è arrivata la firma.

I salentini godono di un rapporto privilegiato con la viola visto che il direttore sportivo è Pantaleo Corvino che ha scritto pagine indelebili in Toscana.