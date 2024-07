Milan schiantato ancora: il giovane fuoriclasse passa direttamente in nerazzurro | Fonseca ne perde un altro

Altra cessione ufficiale per il Milan, Fonseca perde un giovane di prospettiva che firma per i nerazzurri, il comunicato del club

Tanti obiettivi ma ancora nessun acquisto per il Milan. Il ritiro estivo è iniziato. Paulo Fonseca sta lavorando molto con il pallone e sull’intensità degli allenamenti. Alcuni pezzi pregiati della rosa non sono ancora a disposizione perché reduci dalla Coppa America e dagli Europei ma questi primi giorni sono molto utili al tecnico portoghese per capire su chi puntare per la prossima stagione.

In attesa di capire se Gerry Cardinale sacrificherà qualche big come è avvenuto con Sandro Tonali la scorsa estate, gli obiettivi in entrata riguardano tre precise zone del campo. Prima di tutto serve un nuovo numero 9 che possa garantire la doppia cifra.

Alvaro Morata è al momento il centravanti più vicino a prendere il posto di Giroud. Reduce dalla sua migliore annata dal punto di vista realizzativa con 21 reti, lo spagnolo è in rottura dall’Atletico Madrid e può arrivare per 13 milioni, cifra che corrisponde alla clausola rescissoria stabilita con i Colchoneros.

Manca poi un centrocampista di interdizione data la probabile partenza di Bennacer. Piacciono sia Fofana del Monaco che Adrien Rabiot che non ha rinnovato con la Juventus. Si lavora sul trovare un accordo finale con il club del principato da una parte e con l’agente da un’altra per quanto riguarda l’ingaggio.

Il Milan cede un suo giovane, ha firmato per i nerazzurri

Il reparto arretrato ha subito troppe reti e andrà sistemato con qualche nuovo innesto. Il portiere titolare dovrebbe essere ancora Mike Maignan mentre un giovane estremo difensore, Andrea Bartoccioni, firma il primo contratto da professionista e giocherà per il Renate in Lega Pro.

Il classe 2004 è cresciuto nel settore giovanile dei rossoneri, una lunga trafila culminata con le 16 presenze raccolte nella scorsa stagione tra campionato Primavera e l’UEFA Youth League. Dotato di imponente stazza, alto quasi due metri, raggiunge Renate per continuare un importante percorso di crescita individuale.

Il Milan ufficializza l’Under 23, i giovani saranno messi alla prova in Lega Pro

Milan che avrà, dalla prossima stagione, ulteriore modo di valorizzare il proprio settore giovanile grazie alla creazione dell’Under 23 che prenderà parte proprio al campionato di Lega Pro.

Le stelline di quella squadra saranno il centrale Simic e il centravanti Francesco Camarda che hanno già debuttato in Serie A e che potranno cimentarsi contro avversari ostici.