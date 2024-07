Maledetto il giorno che t’ho incontrato | Marotta costretto a RESCINDERE il contratto: arrivato il comunicato ufficiale

Aria tesa in casa nerazzurra: i rapporti erano inclinati da tempo e la nota emessa dal club ha lasciato tutti senza parole

Joaquin Correa è al centro delle trattative di mercato estive dopo il rientro dal prestito al Marsiglia. L’Inter ha deciso di non riscattarlo, mentre l’attaccante con contratto in scadenza nel 2025 cerca una cessione definitiva consapevole di non rientrare più nei piani di Simone Inzaghi.

Due squadre argentine, il River Plate e l’Estudiantes, hanno manifestato interesse, ma il giocatore ha rifiutato un ritorno in Sudamerica. Anche l’opzione dell’AEK Atene, proposta dall’allenatore Matias Almeyda, è stata scartata.

Il desiderio di Correa è quindi quello di restare in Serie A e il Monza potrebbe rappresentare la soluzione ideale. Il club brianzolo ha avviato i primi contatti esplorativi con l’Inter, sebbene debba prima alleggerire il reparto offensivo, con Petagna o Maric potenzialmente in uscita per fare spazio all’argentino.

Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma la voglia di Correa di continuare la sua carriera in Italia potrebbe facilitare l’accordo. Con il mercato che entra settimana dopo settimana sempre più nel vivo, le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’attaccante argentino.

Due con le valigie in mano

Il club ha ufficialmente annunciato la cessione definitiva di Mattia Zanotti al Lugano. Il giovane difensore, cresciuto nel vivaio nerazzurro e reduce da un prestito al San Gallo, ha firmato un contratto quadriennale con il club svizzero, lasciando definitivamente l’Inter dopo aver accumulato solo tre presenze in prima squadra tra il 2021 e il 2023.

Anche Gaetano Oristanio, centrocampista classe 2002, è prossimo a lasciare l’Inter dopo un prestito al Cagliari.

Un’uscita prevista

I cancelli di Centro sportivo Suning si sono aperti per lasciare andare Anna Catelli. Il divorzio della calciatrice con il club era nell’aria da tempo: la classe 2002, ha deciso di rescindere il contratto con i nerazzurri, in accordo con lo stesso club. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato attraverso il sito della società:

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto della centrocampista Anna Catelli. Il Club desidera ringraziare Anna e le augura il meglio per il prosieguo della sua avventura professionale”.