Il Nico Williams italiano ha scelto la Juventus | Giuntoli prepara la stanza dei trofei: verrà presentato in pompa magna

La Juventus ufficializza un colpo di grande classe, è italiano e può esplodere come Nico Williams, Giuntoli e Motta scommettono su di lui per il futuro

La Juventus è al lavoro per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha maggiori margini di manovra rispetto alla scorsa estate e ha già chiuso per tre acquisti che hanno le carte in regola per far fare il salto di qualità a tutta la squadra.

Innesti resi possibili anche dalla cessione di talenti del settore giovanile che Max Allegri ha avuto il merito di lanciare in A durante l’ultimo triennio e che sono utilizzati come ottime pedine di scambio per portare a casa obiettivi in entrata.

Matias Soulé può lasciare i bianconeri per 30 milioni. Nel mirino del trequartista argentino il Leicester e la Roma che punta in alternativa su Federico Chiesa che è valutato la stessa cifra dato il contratto in scadenza nel 2025 e la necessità di capitalizzarne la cessione.

Iling Junior e Barrenechea sono invece volati in Premier League nella trattativa che ha consentito l’approdo a Torino di Douglas Luiz che può fare la differenza in mezzo al campo con caratteristiche offensive che mancavano al reparto.

Firma per la Juventus un talento puro, contratto per i prossimi due anni

La Juventus ha annunciato, tramite apposito comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, che il giovane Alessio Vacca, attaccante classe 2005, ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club bianconero fino al 2026.

Impegnato la scorsa stagione con l’Under 19 bianconera, Vacca si è messo in luce mettendo a segno 5 reti e 2 assist in 13 presenze nel campionato Primavera, mettendo in mostra quello che è tutto il suo talento. Alla Juventus dall’età di 14 anni, ora Vacca si lega al Club bianconero per ulteriori due stagioni e dovrebbe essere aggregato alla Next Gen in Lega Pro, con la speranza di mettersi in luce e debuttare in prima squadra.

L’Italia deve puntare sui giovani, Vacca può esplodere come Williams

La Spagna ha vinto con merito gli Europei lanciando talenti che hanno dimostrato di fare la differenza come Yamal e Nico Williams. Vacca, con la giusta fiducia, può replicare le giocate dei due esterni iberici.

Thiago Motta e Giuntoli credono molto in lui che intanto si metterà alla prova in C, una sorta di apprendistato prima di diventare grande.