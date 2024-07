Ibrahimovic, è successo di nuovo: fallito l’ennesimo colpo di mercato | Stavolta te l’ha soffiato Rocco Commisso

Il Milan continua a farsi soffiare obiettivi di mercato, stavolta la spunta la Fiorentina, Commisso chiude per il rinforzo in difesa

La campagna acquisti del Milan continua con non poche difficoltà. I rossoneri sono a un passo dal chiudere per Alvaro Morata. Il neo campione d’Europa e capitano della Spagna dovrebbe diventare il nuovo centravanti rossonero, prendendo così il posto di Olivier Giroud che si è trasferito in America dove concluderà la carriera.

Il centravanti iberico arriva per mezzo del pagamento della clausola rescissoria di 13 milioni pattuita con l’Atletico Madrid che ha deciso di scaricarlo dopo la sua migliore stagione a livello realizzativa con 21 reti messe a referto.

Morata torna così in Italia dopo le due parentesi alla Juventus, con due finali di Champions raggiunte e goal pesanti. L’acquisto di Alvaro arriva dopo aver trattato diversi altri bomber che hanno deciso o di rinnovare con il club di appartenenza o di trasferirsi altrove come nel caso di Zirkzee che alla fine ha firmato per il Manchester United.

Morata è una punta funzionale al gioco di Fonseca ma che non entusiasma la piazza. Non ha avuto mai la nomea del centravanti prolifico e dovrà far ricredere la tifoseria con le sue prestazioni. Una scelta anche in controtendenza rispetto alla politica del club di puntare su giovani talenti ma il basso costo dell’operazione ha fatto la differenza.

La Fiorentina ha battuto il Milan nella corsa al difensore, ha firmato per i toscani

In difesa invece il Milan si è fatto sorprendere dalla Fiorentina che ha depositato il contratto dell’argentino Nicolas Valentini. Il club toscano ha chiuso per il giocatore del Boca Juniors che firma un contratto che lo lega ai viola fino al 2029.

Valentini potrebbe però sbarcare in Italia solo a gennaio quando si svincolerà a meno che Rocco Commisso non decida di pagare un indennizzo al club argentino per averlo subito a disposizione per il ritiro estivo.

Una Fiorentina in evoluzione con Palladino e tanti nuovi innesti

Fiorentina che cambierà gran parte del proprio organico dopo l’arrivo del nuovo allenatore Raffaele Palladino. Il centrocampo ha perso giocatori importanti, da Bonaventura a Castrovilli fino a Duncan ed Arthur.

L’obiettivo principale è Andrea Colpani che Palladino ha lanciato a Monza la scorsa stagione. L’attacco invece è stato rinforzato con Moise Kean, in cerca di riscatto dopo un’annata deludente alla Juventus.