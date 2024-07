De Laurentiis felice: trovato un Lichtsteiner baciato dal talento | Antonio Conte non vede l’ora di abbracciarlo

Il Presidente del Napoli sta costruendo una grande squadra per dare al tecnico leccese la possibilità di far tornare i partenopei competitivi.

Ormai non ci sono più dubbi. Il Napoli sta costruendo davvero una squadra che vuole dare battaglia per lo Scudetto ad Inter ed eventualmente anche Milan e Juventus. L’arrivo di Antonio Conte aveva già riacceso gli animi di una piazza che aveva vissuto un anno tragicomico a dir poco.

Ora, però, grazie anche alla carica ed alle garanzie offerte proprio dal tecnico leccese, cominciano ad arrivare anche dei calciatori che sicuramente aumenteranno il tasso tecnico e la competitività della squadra. Le prime mosse importanti sono state quelle che hanno permesso al club di blindare Di Lorenzo e Kvaratskhelia, due pedine fondamentali che sembravano ad un passo dall’addio.

La permanenza del Capitano e del leader tecnico del Napoli permetterà ad Antonio Conte di ripartire da alcuni leader dello spogliatoio e da due calciatori che sono comunque garanzia di rendimento ed affidabilità. Pian piano, però, sono anche cominciati ad arrivare i primi grandi colpi per quel che riguarda il calciomercato in entrata.

Soprattutto in difesa la società ha già fatto le cose in grande, ma sembra non aver ancora finito. Sono arrivati, infatti, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Real Madrid, Rafa Marin e, poi, per circa 35 milioni di euro dal Torino, Alessandro Buongiorno. Resta aperta l’ipotesi Mario Hermoso, difensore che si è da poco svincolato dall’Atletico Madrid.

Mercato Napoli, Greenwood nuova idea per l’attacco

Un altro colpo che può risultare molto interessante è quello che ha portato a parametro zero al Napoli, dopo la sua esperienza alla Roma, l’esterno sinistro Leonardo Spinazzola che dopo i tanti infortuni, con la cura Antonio Conte e con la singola partita a settimana, potrebbe tornare ad essere un calciatore importante.

Nelle ultime ore si è cominciato prepotentemente a parlare dell’eventualità di portare a Napoli anche Mason Greenwood che andrebbe a completare il reparto offensivo con Kvaratskhelia, Lukaku, che dovrebbe arrivare al posto di Osimhen e a formare un tridente da sogno nel 343 di Conte. L’inglese è il nuovo obiettivo di De Laurentiis che prima dovrà trovare una sistemazione per Lindstrom.

Napoli, nuova idea per la fascia destra

Nel frattempo ecco spuntare un’altra idea. Si tratta dell’esterno destro del Newcastle, Tino Livramento che nella squadra inglese continua ad essere chiuso da Trippier e potrebbe aver voglia di cambiare aria per giocare un po’ di più.

L’operazione potrebbe farsi anche in prestito e vedrebbe il Napoli rinforzarsi anche sulla fascia destra dove Livramento sarebbe l’alternativa ideale a Di Lorenzo o, comunque, essere la scelta numero uno se il Capitano dovesse scalare, al bisogno, nei tre della difesa.