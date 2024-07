“Vi ricordate Dimarco? Ci dovete un favore” | Marotta chiama il club di Serie A: PRETESO il gioiello a pochi milioni

Il Presidente nerazzurro vuole chiudere un altro colpo con l’acquisto di un calciatore che già milita nel campionato italiano.

Mentre la sessione estiva di calciomercato entra nel vivo per quasi tutti i club di Serie A, l’Inter, forte di un vantaggio accumulato grazie alla vittoria dell’ultimo Scudetto e da alcuni colpi in entrata già chiusi da tempo, può permettersi di guardare tutti dall’alto in basso e senza particolari ansie o preoccupazioni.

Il club nerazzurro, come detto, aveva già chiuso nei mesi scorsi gli acquisti di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski che sono arrivati a parametro zero dopo le rispettive esperienze al Porto ed al Napoli. Due rinforzi di livello che permetteranno ad Inzaghi di avere alternative importanti sia a centrocampo che in attacco.

Nelle scorse settimane, inoltre, è stato ufficializzato anche l’acquisto del portiere Josep Martinez che è arrivato per 15.5 milioni di euro, bonus compresi, dal Genoa. Lo spagnolo comincerà la sua avventura nerazzurra come vice Sommer, ma pian piano, crescendo sotto gli insegnamenti dell’estremo difensore svizzero, ne dovrà cogliere l’eredità.

Entro la fine del sessione estiva di calciomercato, infine, l’Inter potrebbe acquistare un altro attaccante, soprattutto se dovesse partire Marko Arnautovic. L’obiettivo numero uno resta Gudmundsson del Genoa. L’infortunio patito in Coppa America da Tajon Buchanan, però, ha posto il club nerazzurro di fronte alla necessità di fare un’altra operazione in entrata.

Mercato, l’Inter forte su Cabal del Verona

Il canadese, infatti, rientrerà a dicembre e, quindi, obbligherà Carlos Augusto a fungere da alternativa a Federico Di Marco e non più ad essere utilizzato anche come braccetto di sinistra della difesa a tre. Questo, come detto, pone Marotta e Ausilio di fronte alla necessità di acquistare un altro difensore che possa rappresentare l’alternativa ad Alessandro Bastoni, ma all’occorrenza giocare anche come quinto di centrocampo a sinistra.

Dopo aver sondato la possibilità di tesserare gli svincolati, ma esperti Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, la società nerazzurra ha deciso di puntare su un giovane e si è messo alla ricerca di un profilo con queste caratteristiche sul mercato. Profilo che è stato individuato in Juan Cabal del Verona, 23enne che piace molto anche alla Lazio.

Cabal, ecco come Marotta ha convinto il Verona

Il Verona valuta il calciatore dieci milioni di euro, ma Marotta sta pretendendo un’altra formula per il suo acquisto. Il presidente nerazzurro vuole acquistare Cabal in prestito con obbligo di riscatto, facendo così ricadere la spesa nel prossimo esercizio. Il club scaligero, nelle ultime ore, sembra aver aperto a questa eventualità.

Marotta pare aver convinto il Presidente Setti anche ricorrendo all’astuzia e alla diplomazia. In passato, infatti, l’Inter prestò al Verona un calciatore come Federico Di Marco che disputò una stagione e mezza (dal gennaio 2020 al giugno 2021) molto positiva in gialloblù, collezionando 48 presenze e 5 reti, prima del suo ritorno definitivo in nerazzurro.