Manna saccheggia Roma: questa volta tocca alla Lazio | Dopo Spinazzola prende anche l’attaccante

Il nuovo direttore sportivo partenopeo è attivissimo sul mercato e sta cercando di portare a Napoli anche un importante rinforzo per il reparto avanzato.

Napoli e Lazio sono sicuramente due tra le squadre più attive sul fronte mercato. Dopo aver disputato un grande campionato due stagioni fa e aver raggiunto rispettivamente il primo ed il secondo posto in classifica, con Spalletti e Sarri in panchina, azzurri e biancocelesti sono state sicuramente le squadre più deludenti della scorsa Serie A.

La stagione che verrà, quindi, dovrà essere quella del rilancio anche se parte sotto auspici molto diversi. In casa Napoli, infatti, l’arrivo di Antonio Conte ed il mercato che la società sta facendo al nuovo allenatore ha riacceso gli entusiasmi ed ha portato stimoli tutti nuovi ed insperati all’ombra del Vesuvio.

In casa Lazio, invece, quella in corso può essere considerata davvero l’estate zero e da cui si ripartirà per costruire una nuova squadra ed un nuovo progetto. Le dimissioni di Igor Tudor, che è stato prontamente sostituito da Marco Baroni, ma non solo.

Dopo tanti anni nella Capitale, e dopo l’addio nella scorsa estate di Milinkovic-Savic, hanno salutato anche Felipe Anderson, Luis Alberto e Ciro Immobile, con quest’ultimo che resta il bomber più prolifico della storia biancoceleste, ma che è ormai destinato al Besiktas.

Mercato Lazio, sempre più lontano Greenwood

Per un motivo o per l’altro, quindi, il club biancoceleste si ritroverà senza più leader e gente di esperienza all’interno dello spogliatoio e dovrà ripartire quasi da zero. Tra centrocampo e attacco, intanto, per sostituire chi è partito, sono arrivati Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin e sembra vicinissimo anche Boulaye Dia.

Per diverso tempo si è parlato anche della concreta possibilità di acquistare l’inglese Mason Greenwood, ex grande promessa del calcio britannico che era terminato in disgrazia dopo le accuse di violenza domestica e violenza sessuale nei confronti della compagna. Accusa da cui il calciatore è stato assolto, ma che comunque due stagioni fa lo vide mettere fuori rosa da parte dei Red Devils.

Mercato, il Napoli cerca di inserirsi nella corsa a Greenwood

La scorsa stagione, dopo essere stato assolto, lo United lo ha ceduto al Getafe ed in Spagna, Greenwood è tornato a far vedere tutta la sua classe e le sue enormi potenzialità. Il calciatore è ancora giovane e può fare grandi cose, ma non rientra più nei piani del club di Manchester. Ecco che in queste settimane lo hanno sondato Juventus, Lazio e Napoli.

Il club che sembra più vicino a Greenwwod, però, al momento, sembra essere il Marsiglia, sotto una richiesta esplicita di Roberto De Zerbi, nuovo allenatore dell’Olympique. 31.5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita: sembrano essere questi i dettagli dell’accordo tra i francesi e lo United, con il calciatore che si sta prendendo tempo per dare una risposta definitiva anche a causa dell’avversione dei tifosi marsigliesi e del Sindaco della città che stanno ostracizzando il suo arrivo. In questo scenario il Napoli sta tentando di inserirsi e alla fine potrebbe spuntarla.