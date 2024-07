Koopmeiners? Cambio di programma, non ci serve | Giuntoli, bruciato per sempre l’olandese: il sostituto low cost

La Juventus cambia idea e abbandona la pista Koopmeiners. Il direttore sportivo, Giuntoli, ha individuato un altro profilo su cui puntare.

Al lavoro sui campi della Continassa dallo scorso mercoledì, la Juventus del neo tecnico, Thiago Motta, continua la preparazione che la porterà al prossimo campionato di Serie A il cui inizio, com’è noto da tempo, è fissato per sabato 17 agosto.

Un campionato, quello 2024-2025 che per i bianconeri scatterà ufficialmente lunedì 19 agosto con la sfida interna contro il neopromosso Como di Cesc Fabregas, in cui l’obiettivo da raggiungere quasi a tutti i costi sarà ovviamente la conquista dello scudetto, mancante nelle bacheche della Vecchia Signora dalla stagione 2019-2020.

Uno scudetto, vinto per l’ultima volta sotto la gestione di Maurizio Sarri, al quale la società piemontese non si è più avvicinata negli anni seguenti anche a causa di una rosa non sempre all’altezza delle aspettative e di un preciso sistema di gioco quasi del tutto assente sia con Pirlo nell’annata 2020-2021 che con Allegri nelle ultime tre stagioni.

Gli acquisiti ufficiali di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram hanno certamente riacceso la fiammella dell’entusiasmo in casa Juve, con la società che continua a muoversi soprattutto in entrata per regalare al suo nuovo allenatore validi ed esperti elementi che aumentino la qualità di una rosa il cui obiettivo è tornare protagonista in campo nazionale e internazionale dopo l’anonimato degli ultimi tempi.

Juventus, Koopmeiners resta il principale obiettivo per il centrocampo, ma Giuntoli potrebbe presto virare altrove

Seguito ormai da tempo immeore dalla Juventus per il rinforzare il suo centrocampo, Teun Koopmeiners potrebbe clamorosamente uscire fuori dai radar bianconeri a causa delle pretese troppe alte dell’Atalanta che pare non voler fare sconti a nessuno per privarsi del suo pezzo da 90.

Valutato infatti 60 milioni di euro, vale a dire 15 in più dell’offerta messa sul piatto dalla Vecchia Signora, il centrocampista olandese della Dea rischia di veder bloccato il suo trasferimento alla Continassa dove, viste le difficoltà dell’affare, avrebbero iniziato a prendere seriamente in considerazione la possibilità di virare su altri obiettivi, magari meno costosi dell’ex Az Alkmaar.

Giuntoli, se salta Koopmeiners, tutto su O’Riley dello Sporting Lisbona

Pur considerando ancora Koopmeiners obiettivo principale per il centrocampo di Thiago Motta, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, avrebbe, come detto, iniziato a sondare il terreno per altri giocatori che potrebbero sbarcare a Torino nelle prossime settimane al posto dell’olandese dell’Atalanta.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, l’ex dirigente del Napoli avrebbe iniziato a guardare con particolare attenzione al danese dello Sporting Lisbona, Matt O’Riley, che, seguito anche dalla Dea come alternativa a Koopmeiners, costa 30 milioni di euro. Una cifra, questa, inferiore di 15 milioni rispetto ai 45 offerti al club orobico per l’ex Az Alkmaar, che la Vecchia Signora potrebbe decidere presto di spendere per assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe 2000. Al momento nessun contatto tra le parti è stato ancora avviato, ma prossimamente dovremmo saperne di più.