Giuntoli bussa agli amici di sempre e li porta a cena: strappato un altro prezzo di favore | Ecco lo Sturaro 2.0

La Juventus chiude un altro affare col club amico. Giuntoli ingaggia un top a prezzo ridotto. La rosa di Thiago Motta è quasi al completo.

Riunitasi alla Continassa nella giornata di mercoledì 10 luglio agli ordini del neo allenatore, Thiago Motta, la Juventus ha iniziato a prepararsi duramente per l’imminente stagione 2024-2025 che scatterà tra pochissime settimane.

Una stagione, che i bianconeri inaugureranno lunedì 19 agosto ospitando all’Allianz Stadium il neo promosso Como di Cesc Fabregas, il cui obiettivo principale sarà ovviamente lo Scudetto che, sognato quest’anno fino a metà gennaio, manca nelle bacheche della Vecchia Signora ormai dalla stagione 2019-2020.

Un digiuno lungo quasi cinque anni, che i piemontesi proveranno a interrompere nel prossimo campionato sotto la guida del poc’anzi menzionato tecnico italo-brasiliano che, sbarcato all’ombra della Mole dopo una stagione straordinaria sulla panchina del Bologna, tenterà di riuscire dove Pirlo prima e Allegri poi hanno fallito.

Conquistare il titolo di campione d’Italia, con in mezzo la disputa di Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, non sarà sicuramente facile per il gruppo torinese che, rinforzato già dagli arrivi di Douglas Luiz e Di Gregorio, ha certamente tutte le carte in regola per tornare protagonista dopo il chiaroscuro degli ultimi anni.

Dopo Weah e Djalò, Giuntoli bussa ancora alla porta del Lille

Ingaggiati ufficialmente Douglas Luiz e Di Gregorio, che nell’imminente stagione 2024-2025 vestiranno la maglia bianconera agli ordini di Thiago Motta, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, continua a muoversi sul mercato alla ricerca di validi elementi da mettere a disposizione del suo nuovo allenatore.

Validi elementi, in questo caso da collocare sulla corsia di destra, che l’ex dirigente del Napoli avrebbe scovato nuovamente tra le file del Lille dal quale, dopo aver prelevato Timothy Weah nel luglio 2023 e Tiago Djalò lo scorso gennaio, potrebbe presto prendere un forte classe 2002.

Giuntoli bussa ancora alla porta del Lille: occhi sull’esterno destro, Tiago Santos

Ufficializzati, come detto, Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, la Juventus del presidente, Gianluca Ferrero, continua a muoversi in entrata alla ricerca di nuovi elementi che rinfoltiscano e rafforzino la rosa di Thiago Motta in vista delle cinque competizioni (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per club) che il prossimo anno la vedranno protagonista.

Cinque competizioni, che metteranno chiaramente a dura prova il gruppo bianconero, il quale, stando a quanto riferito nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport, potrebbe presto ampliarsi grazie all’arrivo dal Lille dell’esterno destro, Tiago Santos. Un’operazione tra i 15 e i 20 milioni di euro, quella che Giuntoli sta tentando di chiudere velocemente col club francese, il quale, dopo aver venduto ai bianconeri Weah e Djalò, potrebbe a breve cedere anche l’esterno portoghese classe 2002.