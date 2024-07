Fabregas chiama Klopp: “Salve Jurgen, può venire?” | Colpo da fantascienza in Serie A: da Anfield a Como

La squadra lombarda sta mostrando tutta la sua forza e la sua voglia di diventare grande anche nella massima serie.

Le intenzioni erano chiare già da tempo e si erano manifestate tutte anche in Serie B. Ora, però, dopo la tanto agognata promozione in Serie A, almeno agli occhi del grande pubblico e di chi segue soltanto la massima serie, è tutto molto più chiaro e non ci sono più dubbi.

Il Como scuote assolutamente la Serie A e sta dando vita ad un mercato che può essere considerato assolutamente da grande squadra. Non è un mistero, d’altronde, che i proprietari del club, i fratelli Hartono, hanno delle possibilità economico-finanziarie importanti e di certo non si fanno pregare.

Fin qui sono stati battuti dei colpi in entrata molto importanti, ma l’impressione è quella che i proprietari del Como non vogliano di certo fermarsi. Sono arrivati Dossena dal Cagliari e Andrea Belotti dalla Roma, ma sembrano ad un passo anche Pau Lopez dal Marsiglia e Varane a parametro zero.

Il difensore centrale francese, Campione del Mondo in Russia nel 2018, è reduce da un’esperienza triennale al Manchester United e dallo scorso 30 giugno è svincolato. L’età non è ancora altissima e Varane rappresenterebbe un colpo di assoluto livello per il club lombardo che avrebbe un leader difensivo sotto tutti i punti di vista.

Mercato, Alberto Moreno al Como

Il Como, intanto, ha battuto un altro colpo e lo ha fatto senza pensarci sù più di una volta. Si tratta di Alberto Moreno, terzino ex Liverpool ed ex Villareal, squadra con la quale ha disputato le ultime cinque stagioni e con cui ha terminato il suo rapporto professionale lo scorso 30 giugno.

A dare la notizia ci ha pensato SkySport che ha parlato di un accordo raggiunto tra il club neopromosso in Serie A e il terzino sinistro spagnolo dopo la scadenza del contratto col Villarreal. Moreno è cresciuto nel settore giovanile del Siviglia e nell’ultima Liga ha collezionato 27 presenze.

Moreno, il saluto del Villareal

Il laterale, che ha da poco compiuto 32 anni, ha nel suo palmares tre trofei internazionali. Si tratta di un’Europa League con il Siviglia, un’altra con il Villarreal ed una Champions League conquistata con il Liverpool agli ordini di Jurgen Klopp, al termine della stagione 2018/2019.

Ora, sarà a disposizione di Cesc Fabregas. Il Villarreal aveva così annunciato l’addio di Moreno: “Il Villarreal CF e Alberto Moreno si separano dopo cinque stagioni insieme. Sarai sempre uno di noi, Alberto. Grazie di cuore per tutti i momenti vissuti, per la tua professionalità, la simpatia e la vicinanza. Buona fortuna a te e ai tuoi cari per il futuro!”.