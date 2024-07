De Rossi, ma quale Depay? Friedkin blocca il nuovo Haaland | Direttamente dal campionato norvegese

La società giallorossa è concentrata per dare al proprio allenatore gli elementi giusti per rinforzare la prima linea.

Comincia a prendere forma la nuova Roma che per la prima volta comincerà la stagione con Daniele De Rossi in panchina. Per l’ex bandiera e Capitano giallorosso sarà a tutti gli effetti l’annata della verità dopo i discreti primi mesi al timone del club capitolino.

Al termine della passata stagione, chiusa con la delusione di non aver centrato l’obiettivo Champions League e di essere usciti in semifinale dall’Europa League, De Rossi era stato chiaro nel descrivere le caratteristiche che desiderava da eventuali potenziali nuovi acquisti che la società avrebbe dovuto effettuare.

Esterni veloci ed imprevedibili, ma soprattutto calciatori di gamba che possano offrire molte più carte da giocarsi durante un singolo match, anche a gara in corso. E, poi, la ricerca di un attaccante che potesse garantire almeno quei fatidici venti gol a stagione. Queste le richieste dell’allenatore giallorosso.

Fino a questo momento la società capitolina si è concentrata sull’arrivo di Enzo Le Fee, centrocampista del Rennes pagato 23 milioni di euro, e sul rinforzare gli esterni bassi di difesa. Dopo il riscatto di Angelino, ecco l’arrivo del giovane svedese Dahl, mentre restano in piedi gli altri obiettivi per la fascia destra.

Roma, ecco le idee per l’attacco

Il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi ora dovrà concentrarsi sull’attacco e sul rinforzare un reparto che è rimasto orfano di tre prime punte del calibro di Azmoun, Lukaku e Belotti. Anche Tammy Abraham è stato messo sul mercato e nelle ultime ore si è aperta per lui l’ipotesi Milan che pare essere seriamente interessato all’inglese.

Se dovesse uscire anche Abraham, quindi, dovrebbero essere almeno due gli arrivi in attacco in casa giallorossa. In questo momento gli obiettivi primari sono Sorloth, norvegese che il Villareal valuta almeno 38 milioni di euro, ed En Nesyri, prima punta marocchina del Siviglia.

Mercato, ipotesi Hauge per la Roma

Anche sugli esterni la Roma dovrà fare qualcosa di importante. Il sogno resta Federico Chiesa della Juventus, mentre piace tantissimo anche Soulé sempre del club bianconero. Nelle ultime ore però si sta facendo avanti anche l’ipotesi che porterebbe ad un ex calciatore della nostra Serie A.

Si tratta di Jens-Petter Hauge che il Milan acquistò nel settembre 2020 dopo averlo affrontato nei preliminari di Europa League. Il norvegese, classe 1999, disputò una stagione anonima in rossonero e fu ceduto all’Eintracht Francoforte che poi lo ha prestato prima al Gent e poi al Bodo/Glimt. Negli ultimi sei mesi, quindi, l’ex rossonero è tornato a casa, ma ora per lui potrebbe aprirsi una nuova esaltante opportunità.