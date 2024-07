Clamoroso dalla Spagna: c’è già la data di “scadenza” di Yamal | Dopo questa età non potrà più giocare

Il gioiello del Barcellona che ha appena compiuto diciassette anni non potrà abusare del proprio corpo e del proprio fisico per sempre.

Una delle grandi note positive dell’ultimo Europeo che si è disputato in Germania è stata sicuramente la Spagna di De La Fuente. Una squadra che ha giocato alla grandissima grazie soprattutto alla classe ed all’intelligenza tattica dei suoi centrocampisti, ma ha anche accelerato come e quando ha voluto con la verticalità dei suoi esterni offensivi.

Una Nazionale forte e solida che ha potuto contare su una rosa di altissimo livello, ma resa ancor più forte dall’organizzazione, il pensiero ed il metodo del suo commissario tecnico. Ancora una volta, quindi, la Spagna ha saputo fare del suo gioco la carta vincente per arrivare fino in fondo.

Quello che si è appena concluso è stato sicuramente l’Europeo della consacrazione per un giovanissimo gioiello che ha compiuto appena pochi giorni fa diciassette anni, ma già da due stagioni è un grande protagonista del calcio spagnolo ed europeo grazie alla sapiente guida di Xavi, allenatore che lo ha fatto esordire e poi giocare ripetutamente da titolare nel Barcellona.

Stiamo parlando ovviamente di Lamine Yamal, giovanissimo classe 2007 che dopo tante buone partite ha illuminato tutta l’Europa ed il Mondo intero con il gol da favola segnato alla Francia e con cui ha trafitto Mike Maignan, permettendo alla sua Spagna di approdare alla finalissima di Berlino contro l’Inghilterra.

Tutti i record di Lamine Yamal

Alla sua età molti giocano nelle Under 17 della propria Nazionale, o al massimo nelle Under 19. I fenomeni assoluti, magari, riescono a fare qualche presenza in Under 21. Lui, no. Lamine è ormai una stella del calcio spagnolo, europeo ed internazionale ed è titolare inamovibile nel Barcellona e nella Nazionale spagnola.

Difficile fare paragoni che possano durare nel tempo, ma alla sua età nessuno aveva fatto quello che sta facendo Lamine. Nè Maradona, né Messi, nemmeno Pelé che nel Mondiale del 1958 esordì con la maglia del Brasile, diventò decisivo con i suoi gol e le sue giocate, ma era già un po’ più grande dello spagnolo. ora, bisognerà capire come sarà il processo di crescita di Yamal e se riuscirà a mantenere mentalità, testa e fisico sempre al massimo per diventare il fenomeno assoluto per i prossimi vent’anni.

Calcio sempre più estenuante, le parole di Rodri

Una delle tante incognite deriva anche e soprattutto dal fisico e dalle tante partite stagionali che i calciatori più forti si trovano a disputare in una singola stagione, tra Nazionale e club, con Campionato, Coppe europee e coppe nazionali da giocare. Questo è per esempio l’allarme lanciato da Rodri, uno di quelli che nell’ultima stagione ha disputato più partite di tutti.

Il centrocampista spagnolo del Manchester City ha recentemente dichiarato, a Dario As, lanciando contestualmente un allarme quanto segue: “L’anno scorso ho giocato circa 70 partite. Non so quante stagioni potranno durare giocatori come me. Ho 28 anni e non so come sarò a 34”. Un monito che vale per i più esperti come lui, ma anche per chi, come Yamal, dovrà disputare tante stagioni a questo livello.