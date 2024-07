A De Laurentiis chiesero 80 milioni di euro | Ma ha fatto la magia: colpo in attacco gratuito con stipendio dimezzato

Il Presidente del club partenopeo continua la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione.

Il mercato del Napoli sta entrando decisamente nel vivo e alcuni grandi colpi sono già stati messi a segno dal Presidente Aurelio De Laurentiis e dal direttore sportivo, Giovanni Manna. Nel giro di circa un mese la situazione è decisamente cambiata in casa azzurra ed ora si respira una rinnovata aria di entusiasmo e positività.

Gran parte del merito di questo repentino cambiamento va dato sicuramente ad Antonio Conte che ha portato tutta la sua carica ed in pochissimo tempo ha modificato il mood che si stava pericolosamente impossessando del Napoli.

Prima quasi nessuno voleva Napoli ed il Napoli e molti di quelli che c’erano già avevano già manifestato, attraverso il proprio procuratore, la volontà di andarsene. Ora, tutti dicono sì al trasferimento in azzurro e chi voleva andar via ha cambiato idea e vuole restare per far parte del nuovo progetto capitanato e guidato da Antonio Conte.

In particolar modo, ovviamente, si può parlare di Giovanni Di Lorenzo e Kvaratskhelia che sembravano lontanissimi da Napoli, ma che ora resteranno, con Antonio Conte che li ha dichiarati incedibili, ma soprattutto sembra averli convinti a scegliere di non andar via.

Napoli, rivoluzione in difesa

Sul fronte mercato in entrata, invece, sono già stati messi a segno tre colpi importanti che vanno a migliorare sensibilmente la rosa a disposizione di Antonio Conte. Si tratta di Rafa Marin, arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto da parte del Real Madrid, Leonardo Spinazzola, tesserato a parametro zero, e Alessandro Buongiorno, acquistato per 35 milioni di euro dal Torino.

Continua, invece, la trattativa per portare a Napoli anche Mario Hermoso, difensore che si è da poco svincolato dall’Atletico Madrid e completerebbe un tris di acquisti sensazionale in difesa. Da capire, invece, la situazione relativa all’attacco, con l’obiettivo Lukaku che resta in piedi, ma arriverà soltanto qualora dovesse partire Victor Osimhen.

Mercato, Pepé nuova idea per l’attacco del Napoli

Antonio Conte, inoltre, pare intenzionato a giocare con un 343, invece del suo classico 352, anche per permettere a Kvaratskhelia di giocare nel suo ruolo preferito. Con questa imposizione tattica ci sarebbe bisogno anche di un’ala destra che possa alternarsi con Matteo Politano. Il Napoli si è inserito nella corsa a Mason Greenwood, ma il Marsiglia pare essere ancora avanti.

Ecco che, nelle ultime ore, si sta paventando l’ipotesi di chiudere l’acquisto di Nicolas Pepé, calciatore 29enne che è svincolato dopo l’esperienza all’Arsenal e i vari prestiti tra Nizza e Trabzonspor. L’ala ivoriana fu un grande obiettivo del Napoli nell’estate 2019, ma poi l’Arsenal lo pagò 80 milioni di euro e lo portò a Londra dove però l’esterno ha fatto malissimo. Dopo cinque anni ecco quindi la possibilità per il club partenopeo di prendere Pepé a zero.