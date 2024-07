“Volete 40? Pensavamo di offrirne 4…” | Zanetti, affare saltato per Gudmundsson: ora si vira sul classe 2008

L’islandese costa troppo? Ora si punta il “ragazzino”. Oaktree vuole una squadra più giovane e tenta il colpo al talento argentino

Work in progress in casa Inter per trovare rinforzi in vista della prossima stagione. A circa un mese dal fischio d’inizio della Serie A 2024/2025 la priorità è trovare un terzino sinistro. I profili sondati però, soprattutto Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez, sembrano ormai essersi allontanati dai radar.

Nessuno dei due giocatori ha convinto pienamente i dirigenti nerazzurri: Hermoso chiede un contratto lungo e costosissimo, mentre Rodriguez non sembra essere la soluzione ideale per il club.

Anche altri nomi come Kiwior e Vasquez non hanno suscitato grande entusiasmo, spingendo l’Inter a esplorare alternative più giovani e alla ricerca di minutaggio in una grande squadra per mettersi alla prova e maturare.

La nuova proprietà Oaktree, che si è messa immediatamente a lavoro sul mercato subito dopo aver preso le redini del club, ha chiarito la volontà di evitare acquisti di giocatori vicini o sopra i 30 anni.

Idea Gudmundsson sfumata?

Albert Gudmundsson si è unito al ritiro del Genoa a Pegli nonostante su di lui le voci di mercato si facciano sempre più incessanti. I tifosi del grifone sperano che l’attaccante islandese decida di restare, considerando che al momento non ci sono offerte ufficiali per lui.

Anche se club come Inter e Fiorentina hanno mostrato interesse in passato, nulla è stato formalizzato fino ad ora anche a causa delle pretese del club ligure che lo valuta intorno ai 40 milioni di euro.

Talento dal sudamerica

L’Inter continua a guardare al sudamerica per rinforzare la propria squadra, soprattutto per quanto riguarda i giovani talenti. Tra questi c’è Tomas Parmo, trequartista argentino nato nel 2008 che attualmente veste la maglia dell’Independiente. Il club nerazzurro ha messo gli occhi su di lui, vedendolo come un possibile arricchimento per il reparto offensivo.

El Crack Deportivo scrive: “Il nuovo tecnico dell’Independiente Julio Vaccari ha fatto riferimento ai giovani dopo la vittoria contro l’Olimpia e ha chiesto pazienza, anche se per qualcuno potrebbe servirne poca visto che l’Inter lo segue”.