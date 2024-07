Thiago Motta chiama l’ex milanista: “Ti faccio tornare in Nazionale” | Affare nostalgia chiuso entro lunedì

Il nuovo allenatore della Juventus cerca un ex rossonero sul mercato e gli promette di farlo tornare al top.

In quest’inizio di calciomercato estivo una delle squadre in assoluto in tutta Europa che si sta muovendo di più e sta infiammando l’attuale sessione, è senza ombra di dubbio la Juventus. Cristiano Giuntoli, Football Director bianconero, sta dando sfogo a tutta la sua bravura e mestiere e continua ad inanellare colpi, sia in entrata che in uscita.

Con l’arrivo di Thiago Motta al posto dell’esonerato Massimilano Allegri, d’altronde, si doveva assolutamente cambiare registro in casa Juventus, soprattutto per quel che riguarda la competitività della rosa a disposizione e le caratteristiche dei calciatori con cui dover affrontare la prossima stagione ed impostare la squadra.

Così, quindi, Giuntoli, dopo aver chiuso per il portiere del Monza, Michele Di Gregorio, che sostituirà il partente Szczesny, ha pensato soprattutto a rinforzare e rivoluzionare il centrocampo ed ha già messo a segno due colpi importantissimi, con l’acquisto di Douglas Luiz e Kephren Thuram.

Resta sempre vivo il sogno Teun Koopmeiners, ma prima di affondare per il centrocampista dell’Atalanta, bisognerà capire il futuro di Adrien Rabiot che il club vorrebbe trattenere e da cui la Juventus attende una risposta entro i prossimi giorni. Comunque vada, però, considerando anche la presenza in rosa di Fagioli, Miretti e Locatelli, la mediana juventina sarà di assoluto livello.

Juve, cedere per centrare gli ultimi obiettivi

In difesa, sfumato l’obiettivo Riccardo Calafiori, Giuntoli proverà a portare a Torino il centrale del Nizza, Todibo, mentre per l’attacco piace l’esterno del Manchester United, Jadon Sancho. Per raggiungere anche questi ulteriori obiettivi di mercato, però, la Juventus avrà bisogno di cedere e fare alcune importanti plusvalenze.

Partiti già i vari Kean, Iling Junior e Barrenechea, sarà l’attacco il prossimo reparto da sfoltire. Sembrano essere sul mercato, almeno per il momento, Soulé e Chiesa. Il primo ha richieste dall’Inghilterra, con il Leicester in primo piano, mentre il secondo piace molto alla Roma.

Mercato, ipotesi scambio Chiesa-El Shaarawy tra Juve e Roma

Il club giallorosso vuole a tutti i costi il Nazionale azzurro, consapevole anche del fatto che Federico non rientra nei piani di Thiago Motta. Nelle ultime ore, intanto, si sta profilando uno scenario che accontenterebbe tutti. Roma e Juventus, infatti, potrebbero accordarsi per uno scambio, con Chiesa che finirebbe al club capitolino ed El Shaarawy a fare il percorso inverso.

Probabilmente lo scambio non sarebbe alla pari, ma la Roma corrisponderebbe anche una certa somma in denaro per perfezionare la trattativa. Thiago Motta avrebbe già acconsentito all’operazione, consapevole del fatto che l’esterno ex Milan, viste le sue caratteristiche tecniche, sarebbe molto più funzionale al suo gioco rispetto a Chiesa.