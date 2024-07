Quindi hai l’accordo con loro? Bene, puoi andare | Thiago Motta tradito dal senatore: si accasa ai nerazzurri

Thiago Motta dice addio a un senatore della Juventus. Trovato l’accordo coi nerazzurri. Il neo tecnico bianconero corre ai ripari.

Ritrovatasi alla Continassa nella giornata di mercoledì 10 luglio per i test atletici e le visite mediche di rito, la Juventus del presidente, Gianluca Ferrero, ha dato ufficialmente il via, sotto la guida del neo tecnico, Thiago Motta, alla stagione 2024-2025.

Una stagione, il cui inizio è fissato per sabato 17 agosto, che i bianconeri inaugureranno lunedì 19 ospitando all’Allianz Stadium il neo promosso Como di Cesc Fabregas. Una sfida, quella contro la formazione lariana, che segnerà per la Vecchia Signora l’inizio di un nuovo corso che, si spera, possa portare innanzitutto in bacheca quello Scudetto mancante ormai all’ombra della Mole dalla stagione 2019-2020.

Un titolo, quello di campione d’Italia, che, sognato fino a metà gennaio quest’anno, sarà senza alcun dubbio il principale obiettivo stagionale del club che, tornato anche in Champions League dopo un anno di assenza, conta di avere un ruolo da protagonista tanto in ambito nazionale quanto in ambito internazionale, considerando anche il Mondiale per club in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

Gli arrivi già certi di Douglas Luiz e Di Gregorio e i ritorni dei vari Rovella, Pellegrini e Soulé rappresentano certamente una buona base di partenza per tornare subito protagonisti. Tuttavia, solo il duro lavoro sul campo agli ordini di Thiago Motta dirà se la Juventus è già pronta a tornare immediatamente grande o servirà ancora del tempo. Lo scopriremo nei prossimi mesi.

Juventus, non solo acquisti: Giuntoli al lavoro anche in uscita

Ufficializzati già, come detto, Douglas Luiz e Di Gregorio, in arrivo rispettivamente da Aston Villa e Monza, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, pone l’attenzione anche alle cessioni per sfoltire la rosa di tutti quegli elementi non rientranti nei piani di Thiago Motta o comunque desiderosi di cambiare aria.

Elementi come Federico Chiesa, Weston McKennie, Daniele Rugani, Filip Kostic, Wojciech Szczesny e Adrien Rabiot che, sebbene considerati, chi più chi meno, importanti nel progetto, potrebbero presto lasciare Torino per i sopraccitati motivi. Tempo per analizzare le varie situazioni ancora ce n’è, vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi giorni.

Juventus, Rugani verso l’Atalanta: la cessione del difensore può far sbloccare l’affare Koopmeiners

Tornato protagonista con la maglia della Juventus, con la quale quest’anno ha disputato 17 partite in campionato e una in Coppa Italia agli ordini di Massimiliano Allegri, Daniele Rugani potrebbe legarsi all’Atalanta nelle prossime settimane e far sbloccare di conseguenza il tanto complicato affare Koopmeiners.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.it, il difensore classe ’94 piace molto a Gian Piero Gasperini il quale, dopo aver accolto Zaniolo nei giorni scorsi e rilanciato De Ketelaere lo scorso anno, potrebbe concedere anche a lui maggiore spazio e quindi maggiore possibilità di mettersi in mostra. I contatti tra Vecchia Signora e Dea sono avviati ormai da tempo, vedremo pertanto cosa succederà da qui alla fine del mercato.