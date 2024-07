Per Inzaghi era meno utile dei magazzinieri | Adesso torna in Serie A per vestire bianconero: il delitto perfetto

Un ex calciatore nerazzurro potrebbe tornare nel nostro campionato dopo il poco impiego con il tecnico piacentino.

La sua esperienza all’Inter non era cominciata nel migliore dei modi e in molti, anche tra i tifosi interisti stessi, lo avrebbero mandato via molto volentieri dopo appena una stagione. Ora, però, dopo un triennio pieno di successi, bel gioco e miglioramenti costanti, anno dopo anno, Simone Inzaghi è sempre più saldo sulla panchina dei Campioni d’Italia.

Dopo aver fallito l’obiettivo Scudetto per un paio di stagioni, nonostante le vittorie di tre Supercoppe Italiane e due Coppe Italia, oltre alla conquista di una finale di Champions League, poi persa contro il Manchester City, è arrivato lo Scudetto della seconda stella ed un campionato di Serie A letteralmente dominato.

Simone Inzaghi si è preso letteralmente l’Inter ed ora ne è diventato il condottiero che tutti vogliono e con cui tantissimi calciatori si sono migliorati, sono cresciuti a dismisura o, addirittura, hanno dato il meglio in carriera. Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, Acerbi, Di Marco: la lista è davvero lunga e potrebbe allungarsi nei prossimi anni.

Eh sì, perché il tecnico piacentino ha ormai raggiunto l’accordo per un rinnovo di due anni con il club nerazzurro ed ha strappato un contratto da 6.5 milioni di euro netti a stagione. Inzaghi ha quindi convinto tutti e, ora, non gli resta che proseguire su questa strada, continuando a fare grandi cose.

Inter, Inzaghi saldo al timone

La crescita di Simone Inzaghi è passata anche attraverso delle decisioni forti che il tecnico ex Lazio ha dovuto prendere in questi anni e che ne hanno sicuramente fatto accrescere carattere, autostima e autorevolezza. Ora, nemmeno i cambi a partita in corso, suo punto debole fino a pochi anni fa, sono più un problema.

Inzaghi è andato sempre avanti per la sua strada e con le sue idee e non è mai sceso a compromessi con nessuno, assumendosi anche le sue responsabilità ogni volta. Le sue scelte, ovviamente, hanno potuto scontentare anche calciatori importanti, Lukaku ne è un esempio, che con lui hanno trovato poco spazio e si sono sentiti ai margini.

Mercato, l’ex Inter Klaassen torna in Serie A?

Fa parte di questa categoria anche l’olandese Davy Klaassen che nell’ultima stagione era stato messo sotto contratto dall’Inter fino al 30 giugno 2024. Per Simone Inzaghi l’ex mezzala dell’Ajax era una semplice alternativa e lo ha utilizzato soltanto diciotto volte, tra tutte le competizioni, e nella maggior parte dei casi per pochi minuti.

Klassen, quindi, è stato poco più che una comparsa all’interno della rosa Campione d’Italia ed ora è rimasto svincolato dopo l’esperienza in nerazzurro. Su di lui sembrano esserci l’Udinese, squadra bianconera che sta pensando al suo ingaggio, ma soprattutto il Parma che vorrebbe aggiungere un elemento di qualità ed esperienza alla sua mediana in vista del primo campionato di Serie A, dopo la promozione ottenuta lo scorso maggio.