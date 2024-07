“Il bianconero mi dona meglio” | Addio Inter, adesso è anche UFFICIALE: scippato il portierone a Marotta

Un estremo difensore è appena approdato alla squadra bianconera dopo la sua esperienza in nerazzurro.

Sono giorni importanti e molto caldi in casa nerazzurra. Nel pomeriggio di venerdì, dopo una lunga trattativa che è andata avanti negli ultimi mesi, è arrivata finalmente l’ufficialità del prolungamento di contratto di Simone Inzaghi con l’Inter.

Dopo la vittoria del ventesimo Scudetto e tre stagioni piene di successi, quindi, l’allenatore piacentino ha avuto riconosciuto un po’ quello che gli spettava ed insieme ad Antonio Conte è diventato il tecnico più pagato della Serie A.

Contratto fino al 2026, quindi accordo per un biennale, a 6.5 milioni di euro più bonus legati all’eventuale vittoria di Campionato, Champions League o altri trofei. Inzaghi, quindi, non ottiene il triennale che aveva chiesto all’inizio, ma comunque riceve un premio importante per quanto fatto e potrà continuare a fare il suo calcio nel club Campione d’Italia.

Ora, dopo gli accordi già trovati nelle scorse settimane, al rientro dalle vacanze, potranno mettere nero su bianco sui loro contratti anche Nicolò Barella e Lautaro Martinez che, insieme a Inzaghi stesso, possono essere considerati i più grandi artefici ed i simboli dell’Inter che negli ultimi anni ha dominato in Italia e tanto bene ha fatto anche in Europa.

Inter, la scelta di Martinez per la porta

Discorso diverso per quel che riguarda le giovanili, con il Fondo Oaktree che ha deciso di puntare forte sui giovani e di invertire un po’ la tendenza vista nei mercati degli ultimi anni, quando la dirigenza nerazzurra ha puntato soprattutto su calciatori di esperienza e sull’usato sicuro.

Ed è proprio in tal senso che deve essere visto l’acquisto del portiere ormai ex Genoa, Josep Martinez, arrivato per 15.5 milioni di euro, bonus compresi. L’estremo difensore spagnolo arriverà per fare inizialmente il vice Sommer, ma poi pian piano comincerà a prendere il posto dello svizzero, imparandone magari i trucchi del mestiere.

Udinese, arriva dall’Inter il 15enne Sebastiani (figlio di Amadeus)

Un altro portiere nerazzurro, invece, è appena stato ceduto all’Udinese. Si tratta di José Sebastiani, figlio di Amadeus, in arte Amadeo Sebastiani. Il noto conduttore tv aveva chiamato il piccolo con quel nome in onore dell’ex allenatore dell’Inter, Mourinho che, proprio in quegli anni, vinceva tutto sulla panchina nerazzurra.

Sebastiani ha appena quindici anni e lascia così le giovanili dell’Inter per approdare nell’Under 16 dell’Udinese che ha deciso di investire nel proprio vivaio puntando su talenti italiani che potrebbero crescere nei prossimi anni.