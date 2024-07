Dopo Immobile ne faccio fuori un altro | Lotito ha deciso: il veterano saluta entro 15 giorni

Dopo aver ceduto Immobile, Lotito sta per salutare un altro senatore della Lazio, è un’estate di grandi addii nella Capitale

Un’estate di grandi cambiamenti in casa Lazio. Un ciclo che ha raggiunto l’apice con il secondo posto conquistato da Maurizio Sarri nel campionato 2022-23. Poi la partenza di Milinkovic Savic è stato solo il primo segnale che l’aria di lì a poco non sarebbe stata più la stessa. La scorsa è stata un’annata più complicata, chiusa in crescendo e con la qualificazione all’Europa League.

Il direttore sportivo Fabiani e il patron Claudio Lotito sono arrivati alla consapevolezza che dopo diverse stagioni fosse necessario apportare una netta modifica dell’organico del club e molti senatori hanno così fatto le valigie.

Trequarti che ha salutato tutti tranne Mattia Zaccagni. Via da Formello Pedro, Kamada e Felipe Anderson che si sono svincolati, Luis Alberto che continuerà la propria carriera in Arabia Saudita e negli ultimi giorni è arrivata l’ufficialità anche della cessione di Ciro Immobile.

Otto stagioni indimenticabili per il bomber dei biancocelesti che ha raggiunto le 200 reti siglate in Serie A e segnato una pagina indelebile della storia del club capitolino. Dopo un’annata complicata, riparte dal campionato turco e dal Besiktas.

Anche Hysaj è in partenza, Lotito ha ingaggiato il sostituto sulle fasce

Ma Immobile non potrebbe essere l’ultimo senatore a lasciare la Lazio. Il prossimo sulla lista dei partenti è Hysaj tanto che Fabiani ha già chiuso per il suo sostituto. In prestito dall’Arsenal arriva il terzino portoghese Nuno Taveres.

L’accordo da 5 milioni di euro come base fissa era stato trovato già da alcuni giorni tra i due club. Un contratto di 5 anni e visite mediche già accordate per mettersi subito a disposizione di mister Marco Baroni. Una difesa che non dovrebbe essere troppo coinvolta dal mercato, ora le attenzioni sono tutte rivolte nei confronti del reparto offensivo.

Gli acquisti della Lazio sinora, il club è molto attivo in questa prima fase di mercato

Altri quattro giocatori hanno già firmato per la Lazio. Dopo essere esploso proprio sotto la guida di Baroni nel girone di ritorno con l’Hellas Verona sbarca nella Capitale Noslin per 18 milioni. Dalla Turchia proviene Dele-Bashiru.

A parametro zero ufficiale Munoz dal Braga mentre dalla Salernitana ecco Tchaouna, uno delle poche note liete della disastrosa annata dei campani, culminata con la retrocessione in B.