van Dijk in Serie A, arriva la conferma definitiva: lo prende lui in scadenza di contratto | “La sfida più importante in carriera”

Il centrale olandese potrebbe lasciare il Liverpool dopo l’addio di Jurgen Klopp. Possibile approdo nel nostro campionato.

L’Europeo in corso di svolgimento in Germania è arrivato nella sua fase conclusiva. Domenica 14 luglio, infatti, a Berlino, Spagna e Inghilterra si sfideranno per decidere chi sarà la Nazionale Campione d’Europa. Una finale difficilmente pronosticabile ad inizio competizione, ma che ha visto le due squadre conquistarla con merito, anche se giocando un calcio diverso.

Le ultime deluse, perché sconfitte in semifinale, ad un passo dalla finalissima, sono state Francia e Olanda. Soprattutto gli uomini di Ronald Koeman possono recriminare per un match che li ha visti andare in vantaggio e poi ripetutamente vicini al gol dell’1-2 che avrebbe cambiato quasi sicuramente il destino della gara e della qualificazione.

Il gol di Ollie Watkins allo scadere ha fatto crollare i sogni degli olandesi che recriminano anche e soprattutto per il rigore assegnato dal direttore di gara, aiutato dal Var, all’Inghilterra nel corso del primo tempo. Penalty che è servito a Kane per realizzare la rete dell’1-1 e per rimettere in equilibrio il match.

Tra i più arrabbiati e rammaricati a fine partita c’era sicuramente il Capitano e leader dell’Olanda, Virgil Van Dijk che è uscito dal campo infuriato soprattutto con il direttore di gara. Il centrale del Liverpool non ha disputato un grande Europeo, deludendo soprattutto nei due match persi dalla sua Nazionale, quelli contro Inghilterra e Austria.

Euro 2024, il duro sfogo di van Dijk

Significative le parole rilasciate, circa l’operato dell’arbitro, a NOS da parte di Virgil van Dijk: “Fa molto male aver subito questo gol così, a fine partita e ora restiamo a mani vuote. Ci abbiamo messo tutto, tutti quanti e e se il gol arriva così all’ultimo minuto è proprio uno schifo. L’arbitraggio? Dice tutto il fatto che l’arbitro sia andato via così velocemente dopo la partita. Ma non voglio nemmeno dare la colpa a questo, ma non so cosa dire di più”.

Parole che non lasciano dubbi o spazio a diverse interpretazioni. Van Dijk, poi, ha parlato anche del suo futuro durante l’intervista, dichiarando di aver bisogno soltanto di un po’ di riposo dopo una stagione lunga ed estenuante che lo ha visto perdere Europa League, Premier League ed Europeo ad un passo dal traguardo, ma soprattutto dover dire addio a Jurgen Klopp, allenatore che lo ha fortemente voluto e poi migliorato in tutto e per tutto.

Mercato, l’Inter ci prova per van Dijk

Su Van Dijk, però, restano molti dubbi relativi al suo futuro. Il suo contratto con il Liverpool scade il 30 giugno 2025 e, al momento, non sembrano esserci margini per un rinnovo. Ad un anno dalla scadenza, quindi, si aprono diverse prospettive per il Capitano olandese che, dopo l’infortunio gravissimo patito nel 2020, non ha più reso come in precedenza quando veniva considerato il miglior centrale del Pianeta.

Per lui, come al solito, c’è l’ipotesi del campionato saudita, con offerte che continuano a pervenire al suo entourage. Ma non solo. van Dijk potrebbe anche diventare il nuovo grande colpo di Beppe Marotta a parametro zero. Specializzato nel trovare gli accordi con i calciatori vicini alla scadenza del contratto, infatti, il nuovo Presidente dell’Inter resta alla finestra e attende l’evoluzione della situazione legata all’attuale centrale del Liverpool che potrebbe liberarsi a zero tra meno di un anno.