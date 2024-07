Rabiot, svolta a sorpresa: rimane in Serie A ma saluta le ‘strisciate’ | SI al suo grande ammiratore segreto

Adrien Rabiot lascia la Juventus, ma resta in Serie A. Il centrocampista francese ha detto sì all’offerta di una storica estimatrice.

Protagonista fino a pochi giorni fa a Euro 2024 con la maglia della sua Francia, uscita sconfitta per 2-1 dalla semifinale contro la Spagna, Adrien Rabiot è volato in vacanza con la consapevolezza di chi già da un pezzo sa di essere l’oggetto del desiderio di molti top club d’Europa.

Terminato infatti il contratto con la Juventus, squadra alla quale si era legato nell’estate del 2019 dopo sei stagioni più che positive passate al Paris Saint Germain, il centrocampista francese pare aver (forse) maturato la decisione di lasciare definitivamente il club bianconero per ripartire altrove.

Una decisione, quella del classe ’95, residente al momento ancora nel campo dell’incertezza, attorno alla quale ha però ovviamente iniziato a ruotare l’interesse, come detto, di molte società europee di primo livello, desiderose di rinforzarsi con il suo ingaggio.

Tornato a buoni livelli anche grazie alla centralità garantitagli praticamente sempre da Massimiliano Allegri alla Juventus, il 29enne nato a Saint-Maurice potrebbe fare le fortune di molti allenatori e presidenti che, pronti a trattare con mamma Veronique, tenteranno in tutti i modi di accaparrarsi il suo cartellino.

Rabiot, la Juventus non molla la presa: il francese piace anche a Milan, Real Madrid e Manchester United

Svincolatosi ufficialmente dalla Juventus lo scorso 1 luglio dopo cinque stagioni condite da 212 presenze e 22 gol complessivi, Adrien Rabiot attende ora con ansia di conoscere quale maglia indosserà a partire dall’imminente stagione 2024-2025 che scatterà tra poche settimane.

Una nuova maglia, che potrebbe essere tanto quella del Real Madrid quanto quella del Manchester United, per la quale il giocatore francese spera di mettersi a disposizione quanto prima. Anche il Milan di Gerry Cardinale ha manifestato interesse nei confronti del classe ’95 sul quale, com’è noto, vigila da tempo coi fari puntati anche la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, pronta a offrirgli un nuovo contratto a distanza di pochi giorni dalla fine del precedente.

Rabiot, spunta a sorpresa il Napoli di De Laurentiis: il francese al centro dei piani di Conte

Rimasto senza squadra dopo la fine del contratto con la Juventus, alla quale era legato dall’estate 2019, Adrien Rabiot potrebbe restare in Serie A il prossimo anno, andando a vestire clamorosamente la casacca del Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis.

Pur rimasta fuori dalle coppe europee, la società azzurra starebbe infatti pensando di puntare sull’ex Paris Saint Germain per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte che, chiamato a risollevare la squadra dopo la deludente stagione 2023-2024, gradirebbe sicuramente un profilo valido ed esperto come il francese. Al momento, ovviamente, è ancora presto per tracciare scenari, ma nel calcio si sa tutto può mutare da un momento all’altro. Vedremo quindi cosa accadrà prossimamente.