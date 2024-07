Milan, tutto fatto per l’affare segreto: Ibra ci lavorava da aprile | Arriva dal Real Madrid di Ancelotti

Il Milan è vicino a chiudere per un giocatore del Real Madrid, i rossoneri piazzano così un colpo in entrata proveniente dai campioni d’Europa

Il Milan non ha ancora piazzato nessun colpo in entrata, a differenze delle rivali per lo Scudetto. Un ritardo che è però molto relativo dato che il calciomercato è iniziato ufficialmente da pochi giorni e c’è tempo fino al 31 agosto per chiudere le trattative. Gli obiettivi dei rossoneri sono chiari e saranno funzionali al gioco del nuovo allenatore Paulo Fonseca, chiamato a fare meglio del predecessore Pioli.

Il ruolo che necessita del maggiore investimento è quello della punta centrale, con una lista importante di nomi che sono stati accostati al Diavolo ma con molte piste che si sono raffreddate o ufficialmente sono chiuse, da Sesko a Zirkzee.

I favoriti a indossare la maglia numero 9 che fino a maggio apparteneva a Giroud sono Alvaro Morata, la cui clausola rescissoria è molto vantaggiosa, e Romelu Lukaku, nel mirino anche del nuovo Napoli targato Antonio Conte.

Entrambi gli attaccanti hanno esperienze pregresse in Serie A e vogliono tornare protagonisti, lottando per la classifica di capocannoniere. Il destino dello spagnolo e del belga propende per una permanenza in Italia per la prossima stagione.

Cambi in porta per il Milan, un acquisto può arrivare dal Real Madrid

Per quanto riguarda la porta Maignan dovrebbe essere ancora il numero 1 del Milan. Il francese ha bisogno di un altro estremo difensore al suo fianco dato che la stagione sarà densa di impegni che vedranno i rossoneri coinvolti in più fronti.

Per questo motivo piace molto Andriy Lunin, in scadenza dal Real Madrid nel 2025, con i Blancos che vogliono capitalizzare dalla sua cessione. Il portiere ucraino è reduce da un’annata da protagonista, soprattutto ai calci di rigore contro il Manchester City in Champions League.

Un Real Madrid sempre più competitivo, ufficiale anche l’ingaggio di Mbappè

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i suoi agenti e i vertici del Real per capire il futuro. Intanto i campioni d’Europa si stanno già tutelando e avrebbe individuato come degno sostituto Diogo Costa del Porto.

Carlo Ancelotti resterà ancora al timone del Real che avrà in rosa un altro fuoriclasse come Mbappé, pronto per formare con Vinicius e Bellingham un tridente stellare che metterà in difficoltà anche la difesa più arcigna.