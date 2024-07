Lotito, ecco l’erede di Luis Alberto: si è appena svincolato ma vale 20 milioni | Non perde un minuto di più

Lotito prepara il colpo per il centrocampo: il Mago è già stato dimenticato, ora è pronto lo scippo al Barcellona per far impazzire i tifosi

Ciro Immobile lascia ufficialmente la Lazio per unirsi al Besiktas. Un addio che segna la fine di un’era in casa biancoceleste: Lotito ha approvato il trasferimento del napoletano, che firmerà un contratto biennale con opzione per un ulteriore anno.

Immobile, dopo otto stagioni e 207 gol con la Lazio, volerà in Turchia dove si trasferirà insieme alla moglie Jessica e ai suoi quattro figli: l’attaccante ha firmato un un contratto da 12 milioni di euro netti complessivi. Al club capitolino invece ne andranno tre.

Il direttore sportivo Fabiani, durante la conferenza stampa per il nuovo acquisto Noslin, aveva anticipato che la società avrebbe considerato un’eventuale offerta ufficiale per Immobile.

Sono 386 gol complessivi quelli di Immobile, Milinkovic-Savic, Anderson e Luis Alberto, reti che hanno portato alla Lazio vittorie e trofei negli ultimi anni e che il club dovrà riuscire a ritrovare anche attraverso nuovi interpreti, magari più giovani e dinamici.

Parole roventi di Lotito

Al termine della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Marco Baroni, il presidente Lotito si è preso la scena parlando soprattutto del mercato e delle ambizioni del club, toccando anche l’argomento dei singoli giocatori. Queste alcune delle sue affermazioni:

“La Lazio lavorerà per costruire una squadra competitiva. Alcuni giocatori hanno deciso di abbandonare la nave. A me dispiace solo per Felipe Anderson, abbiamo fatto un’offerta molto competitiva, lo ha riconosciuto anche lui, ma ha fatto una scelta di vita e ha deciso di tornare a vivere in Brasile”.

Voce dalla Spagna

Quella di Luis Alberto è una perdita pesantissima per il centrocampo della Lazio. Una pedina fondamentale per la mediana biancoceleste, così come era Milinkovic-Savic, sostituito poi con il francese Guendouzi, che seppur con caratteristiche diverse rispetto al serbo, ha saputo catturare il cuore dei tifosi. La società ha bisogno ora di trovare un altro giocatore di caratura elevata per non far rimpiangere il Mago.

Una voce di mercato è spuntata proprio nelle ultime ore: si tratterebbe di Guido Rodriguez, che ha concluso il suo contratto col Real Betis. L’argentino, impegnato con la sua nazionale nella Copa America è stato accostato già in questa finestra di mercato a diversi club di Serie A come Milan e Napoli, ma anche al Barcellona, che ha però problemi con il Fair Play finanziario.